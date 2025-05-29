Житель Бурятии с условным сроком попался на подделке документов

В Заиграевском районе Бурятии местный житель с «условкой» подделал документы. За нарушение закона мужчина рискует получить реальный срок вместо имеющегося условного.

Факт фальсификации документов выявили сотрудники филиала уголовно-исполнительной инспекции. Они обнаружили, что гражданин, отбывающий условное наказание, представил в УИИ ложный документ для уклонения от обязанностей, возложенных судом. Экспертиза показала – представленный документ содержит заведомо ложные сведения, - рассказали в группе районной газеты «Вперед. Заиграево».

Возбуждено уголовное дело. После расследования материалы будут направлены в суд для принятия решения.

Фото: пресс-служба УФСИН по РБ