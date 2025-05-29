Общество 29.05.2025 в 09:34

В Улан-Удэ закроют железнодорожный переезд

Там будут проводить ремонт
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ закроют железнодорожный переезд
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ в ночь с 29 на 30 мая закроют движение через железнодорожный переезд в микрорайоне Комушка. Там будут проводиться ремонтные работы.

«Движение автотранспортных средств через переезд будет ограничено с 23:00 до 7:00. Объезд для автомобилей в указанные часы будет осуществляться через железнодорожный переезд в микрорайоне Горький», - сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Железнодорожники просят автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.
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