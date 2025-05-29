В Улан-Удэ закроют железнодорожный переезд

В Улан-Удэ в ночь с 29 на 30 мая закроют движение через железнодорожный переезд в микрорайоне Комушка. Там будут проводиться ремонтные работы.«Движение автотранспортных средств через переезд будет ограничено с 23:00 до 7:00. Объезд для автомобилей в указанные часы будет осуществляться через железнодорожный переезд в микрорайоне Горький», - сообщили в пресс-службе ВСЖД.Железнодорожники просят автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.