Пара краснокнижных журавлей свила гнездо в аэропорту «Байкал»

В телеграм-канале аэропорта «Байкал» рассказали о необычном случае. Сотрудники воздушной гавани во время планового осмотра территории аэродрома обнаружили гнездо журавля-красавки – редкой птицы, занесенной в Красную книгу России. В нем было два яйца.





Что случилось с самими журавлями, не сообщается. Вероятно, не обнаружив своих яиц, птицы покинули гнездо.







Фото: телеграм-канал аэропорта «Байкал»

«Птицы вблизи аэродрома – угроза безопасности полетов. Даже один инцидент может привести к серьезным последствиям. По правилам, гнездование таких птиц здесь недопустимо», - отметили в аэропорту.Для выхода из ситуации работники аэропорта обратились к специалистам. Центр воспроизводства редких птиц в Московском зоопарке согласился принять яйца из гнезда журавлей. Сейчас для их транспортировки в столицу оформляются необходимые документы.