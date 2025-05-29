Общество 29.05.2025 в 10:10
Пара краснокнижных журавлей свила гнездо в аэропорту «Байкал»
Из-за угрозы безопасности птиц пришлось прогнать, но их яйца пытаются спасти
Текст: Андрей Константинов
В телеграм-канале аэропорта «Байкал» рассказали о необычном случае. Сотрудники воздушной гавани во время планового осмотра территории аэродрома обнаружили гнездо журавля-красавки – редкой птицы, занесенной в Красную книгу России. В нем было два яйца.
«Птицы вблизи аэродрома – угроза безопасности полетов. Даже один инцидент может привести к серьезным последствиям. По правилам, гнездование таких птиц здесь недопустимо», - отметили в аэропорту.
Для выхода из ситуации работники аэропорта обратились к специалистам. Центр воспроизводства редких птиц в Московском зоопарке согласился принять яйца из гнезда журавлей. Сейчас для их транспортировки в столицу оформляются необходимые документы.
Что случилось с самими журавлями, не сообщается. Вероятно, не обнаружив своих яиц, птицы покинули гнездо.
Фото: телеграм-канал аэропорта «Байкал»