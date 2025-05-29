Жителей Бурятии приглашают на конкурс видеороликов об Улан-Удэ, посвящённый празднованию 359-летия города. Заявки на конкурс принимаются до 12 июня.

- Хотите увидеть ваше видео на главной площади Улан-Удэ в День города? Отправляйте свои работы на фестиваль «Я - улан-удэнец», посвящённый празднованию 359-летия города (возрастное ограничение 6+). В этом году праздник пройдет 14 июня, - сообщили в мэрии города.

На конкурс принимаются работы об истории города, культуре, достопримечательностях или повседневной жизни Улан-Удэ: горизонтальное видео продолжительностью не более 1,5 минут.

Материалы направляйте до 12 июня на почту ckid_uu@mail.ru с указанием ФИО и номера телефона.

Организатор первого городского фестиваля видеоработ - Комитет по культуре Администрации Улан-Удэ. Каждый участник фестиваля получит приз. Работы будут демонстрироваться на главной сцене и других площадках в День города.

Покажите свою любовь к городу - присылайте видео!

Возрастное ограничение 6+

Фото: Номер один