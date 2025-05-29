Общество 29.05.2025 в 10:46

Житель Бурятии сдал правоохранителям оружие покойного отца

На старинном обрезе он заработал 5 тысяч рублей
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Текст: Елена Кокорина
Житель Бурятии сдал правоохранителям оружие покойного отца

Житель Бурятии сдал в Росгвардию огнестрельное оружие, принадлежавшее когда-то его покойному отцу, за что получил вознаграждение в размере 5 тысяч рублей. С заявлением о сдаче незарегистрированного обреза на возмездной основе он обратился в районное подразделение ведомства.

- Мужчина пояснил росгвардейцам, что нашел оружие в гараже, когда искал инструменты в шкафу. На полке он обнаружил брезентовый чехол, в который был завернут обрез огнестрельного оружия. Гражданин незамедлительно принес находку в подразделение Росгвардии по месту жительства. Сотрудники лицензионно-разрешительной работы осмотрели оружие и установили, что найденное является обрезом одноствольного охотничьего оружия модели «ИЖ» 20-го калибра, 1958 года выпуска, - рассказали в Росгвардии республики.

Результаты экспертизы показали, что оружие изготовлено самодельным способом путем укорачивания ствола и отпиливания приклада изготовленного промышленным способом ружья. Обрез находился в исправном состоянии и был пригоден для стрельбы.

- Со слов заявителя, оружие, скорее всего, принадлежало покойному отцу. За добровольную сдачу незаконного оружия ему будет выплачено вознаграждение в размере 5 тысяч рублей. Напоминаем, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от административной и уголовной ответственности, - добавили в ведомстве.

Вознаграждение выплачивается гражданам в зависимости от категории оружия в следующих размерах:

• Боевое ручное стрелковое оружие (автоматы, пулемёты, пистолеты, револьверы, гранатомёты) – 10 000 рублей (за 1 ед.);

• Охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие, оружие с нарезным стволом – 10 000 рублей (за 1 ед.);

• Обрез охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия, а также с нарезным стволом – 5000 – 6000 рублей (за 1 ед.);

• Огнестрельное оружие ограниченного поражения – 3000 рублей (за 1 ед.);

• Самодельное огнестрельное оружие– 4000 рублей (за 1 ед.);

• Газовое оружие самообороны – 2000 рублей (за 1 ед.);

• Взрывные устройства (мины, снаряды, гранаты и т.д.) – 5000 рублей (за 1 шт.);

• Средства взрывания – 600 рублей (за 1 метр);

• Патроны к огнестрельному гладкоствольному длинноствольному оружию и оружию с нарезным стволом – 50 рублей (за 1 шт.);

• Основные части оружия (ствол, ствольная коробка, затвор, барабан, рамка) - 1000 рублей (за 1 ед.).

Подробную информацию можно получить в подразделениях Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Бурятия.

Фото: пресс-служба Росгвардии РБ

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