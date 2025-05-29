Общество 29.05.2025 в 10:58
В Улан-Удэ «Умный транспорт» сошел с ума
Причиной этого стали сбои в работе Глонасс
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ приложение «Умный транспорт», портал its03.ru, а также табло на остановках стали отображать неполноценную информацию о движении общественного транспорта, предупредили горожан в Комитете по транспорту мэрии. Причиной этого стал сбой в работе Глонасс.
«Технические специалисты федерального оператора навигационно–телематических услуг занимаются решением возникшей проблемы. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», - сообщили в Комитете по транспорту.
«Технические специалисты федерального оператора навигационно–телематических услуг занимаются решением возникшей проблемы. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», - сообщили в Комитете по транспорту.
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