Общество 29.05.2025 в 11:24

Молодая жительница Бурятии обворовала престарелую мать

Украденную чугунную печь она выменяла на алкоголь и сигареты
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Текст: Елена Кокорина
Молодая жительница Бурятии обворовала престарелую мать

В Тункинском районе Бурятии полицейские задержали 38-летнюю ранее не судимую местную жительницу. Она подозревается в краже имущества из частного дома, принадлежащему ее родной матери.

- С заявлением о краже чугунной печной плиты 74-летняя жительница поселка Аршан обратилась в полицию утром 28 мая. Ущерб она оценила в семь тысяч рублей, что является значительной суммой для пенсионерки. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска задержали 38-летнюю ранее не судимую дочь потерпевшей. Неделю назад женщина распивала спиртные напитки и пыталась занять денег у матери на покупку очередной порции спиртного. Получив отказ, она украла с веранды чугунную плиту с целью последующей продажи, - рассказали в полиции республики.

Купить украденное она предложила своему знакомому, сказав, что плита принадлежит ей, а вместо денег попросила его расплатиться с ней алкоголем и сигаретами. Знакомый согласился на эти условия и в течение нескольких дней неоднократно приобретал для неё алкогольные напитки и сигареты. В данное время сотрудниками полиции похищенное имущество изъято и возвращено пенсионерке.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Фото: Номер один

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