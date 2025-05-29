Общество 29.05.2025 в 11:51

В Бурятии сын два года получал пенсию умершей матери

За незаконное полумиллионное обогащение ему придется ответить перед законом
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии сын два года получал пенсию умершей матери

В Бурятии жителя Нижнеангарска обвиняют в краже денежных средств с банковского счета матери, потому что он не уведомил Социальный фонд о ее смерти и два года продолжал получать пенсию умершей. Сумма за это время превысила полмиллиона рублей. Факт незаконного деяния был раскрыт оперативниками уголовного розыска МО МВД России «Северобайкальский».

- По данным следствия, 42-летний сын гражданки спустя два месяца после смерти матери обнаружил, что банковская карта женщины активна и на нее поступают пенсионные выплаты. Мужчина намеренно не предоставил сведения о смерти родственницы в учреждение, занимающееся пенсионным обеспечением, и на протяжении почти двух лет получал и тратил пенсионные накопления родительницы. За этот период он незаконного получил более 570 тысяч рублей пенсионных выплат, - рассказали в полиции республики.

В ведомстве добавили, что подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством, вождение в нетрезвом виде, кражу и незаконную добычу водных биологических ресурсов. Возбуждено уголовное дело.

Фото: Номер один

 

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