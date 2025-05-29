Общество 29.05.2025 в 12:16
В Бурятии эвакуированные жители села вернулись домой
Сулхару удалось спасти от огня
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии все эвакуированные в Кижингу жители села Сулхара вернулись в свои дома. На данный момент в пунктах временного размещения людей не осталось, сообщает «Кижинга-инфо.24/7».
Напомним, в ночь на 28 мая в десяти километрах от Сулхары вспыхнул лесной пожар. Власти приняли решение эвакуировать местных жителей – детей и пожилых людей. Для этого задействовали несколько автобусов. Всего эвакуировали 91 человека, в том числе 33 детей. Их поселили в два пункта временного размещения в Кижинге.
К счастью, пожар до села не дошел. Благодаря принятым мерам его удалось установить в шести километрах от населенного пункта.
Напомним, в ночь на 28 мая в десяти километрах от Сулхары вспыхнул лесной пожар. Власти приняли решение эвакуировать местных жителей – детей и пожилых людей. Для этого задействовали несколько автобусов. Всего эвакуировали 91 человека, в том числе 33 детей. Их поселили в два пункта временного размещения в Кижинге.
К счастью, пожар до села не дошел. Благодаря принятым мерам его удалось установить в шести километрах от населенного пункта.
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