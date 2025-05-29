Очередной инвестор из Бурятии обогатил не себя, а мошенников

Желая заработать на инвестиция молодой житель Бурятии обогатил мошенников. Всего за пару месяцев он перевел им свыше 4 млн рублей своих, но по большей части – заёмных денег. 28 мая 29-летний мужчина обратился в полицию.

Общение с мошенницей, которая представилась сотрудницей инвестиционной компании и предложила заработать денег, началось в начале февраля 2025 года.

- Она убедила его включить демонстрацию экрана, чтобы научиться правильно инвестировать в драгоценные металлы. Мужчина перевел на указанный счет свои первые 5000 рублей и через некоторое время на его счет поступили 15000 рублей. Его убедили, что при больших вложениях сумма дохода увеличится. Наивная жертва аферистов тогда оформил кредит на сумму 1 990 000 рублей. С конца февраля до конца апреля 2023 года он отправлял деньги на продиктованные аферистом банковские счета, а после перевода кредитных средств, он инвестировал еще около 330 тысяч рублей своих личных сбережений, - рассказали в полиции республики.

Когда деньги у парня закончились, злоумышленники предложили оформить ему кредитную карту. Он в режиме онлайн оформил кредит на сумму 1 900 000 и перевел эти деньги на указанные счета мошенников. Когда мошенники перестали выходить на связь он понял, что стал жертвой мошенников. Общий ущерб составил 4 218 756 рублей, из которых 3 890 000 взяты в кредит.

Фото: loon.site