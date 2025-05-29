Жители Бурятии требуют убрать с их двора новую волейбольную площадку

Жители Гусиноозёрска потребовали демонтировать волейбольную площадку со своего двора, потому что волейболисты, играющие там до поздней ночи, не дают им спать.

В их обращении отмечается, что, подписывая согласие на строительство волейбольной площадки, они думали, что на ней будут играть дети, а не взрослые. Однако в итоге «их детям нет на ней места, так как играют там взрослые мужчины, специально приезжающие туда на машинах».

«Каждый день летом приходит играть группа молодых людей и играют до 2-3 часов ночи. Не дают спать жильцам домов вокруг! У многих тут маленькие дети, бабушки, многим утром на работу. Стук мячика слушать всю ночь мы не хотим», - сетуют местные жители.

Кроме того, местные жалуются, что рядом с площадкой нет туалета и волейболисты справляют нужду, где им захочется – даже в подъездах, сообщают в ТГ-канале «Весь Гусиноозёрск».

Между тем, в комментариях к посту люди недоумевают по поводу претензий местных жителей и желания демонтировать долгожданный спортивный объект.

«Им добро построили, а они не рады», «Выйдите ночью и попросите молодежь, чтоб не играли в позднее время. Явно вас поймут, извинятся и уйдут».

Фото: «Весь Гусиноозерск»