Общество 29.05.2025 в 13:23

Жители Бурятии требуют убрать с их двора новую волейбольную площадку

Ночные игроки нарушают их покой
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Жители Бурятии требуют убрать с их двора новую волейбольную площадку

Жители Гусиноозёрска потребовали демонтировать волейбольную площадку со своего двора, потому что волейболисты, играющие там до поздней ночи, не дают им спать.

В их обращении отмечается, что, подписывая согласие на строительство волейбольной площадки, они думали, что на ней будут играть дети, а не взрослые. Однако в итоге «их детям нет на ней места, так как играют там взрослые мужчины, специально приезжающие туда на машинах».

«Каждый день летом приходит играть группа молодых людей и играют до 2-3 часов ночи. Не дают спать жильцам домов вокруг! У многих тут маленькие дети, бабушки, многим утром на работу. Стук мячика слушать всю ночь мы не хотим», - сетуют местные жители.

Кроме того, местные жалуются, что рядом с площадкой нет туалета и волейболисты справляют нужду, где им захочется – даже в подъездах, сообщают в ТГ-канале «Весь Гусиноозёрск».

Между тем, в комментариях к посту люди недоумевают по поводу претензий местных жителей и желания демонтировать долгожданный спортивный объект.

«Им добро построили, а они не рады», «Выйдите ночью и попросите молодежь, чтоб не играли в позднее время. Явно вас поймут, извинятся и уйдут».

Фото: «Весь Гусиноозерск»

Теги
волейбольная площадка

Все новости

Прокуратура запросила по 18 лет для полицейских, обвиненных в убийстве школьницы
29.05.2025 в 14:43
В Бурятии стартовал прием заявок на программу «Мама-предприниматель»
29.05.2025 в 14:23
В Бурятии на директора УКСа наденут браслет
29.05.2025 в 14:14
Минздрав с Госдумой определят, можно ли употребляющим «Виагру» садиться за руль
29.05.2025 в 13:48
В аэропорту Иркутска запустили новый терминал
29.05.2025 в 13:37
S7 отменяет рейсы из-за нехватки запчастей
29.05.2025 в 13:28
Жители Бурятии требуют убрать с их двора новую волейбольную площадку
29.05.2025 в 13:23
Очередной инвестор из Бурятии обогатил не себя, а мошенников
29.05.2025 в 12:42
В Баргузинском районе Бурятии выбрали нового главу
29.05.2025 в 12:32
В Муйском районе завершен ремонт моста через реку Дяпкар
29.05.2025 в 12:26
ЗУРХАЙ
с 28 мая по 3 июня

Читайте также
Минздрав с Госдумой определят, можно ли употребляющим «Виагру» садиться за руль
За прием некоторых препаратов автомобилистов лишат водительских прав
29.05.2025 в 13:48
В аэропорту Иркутска запустили новый терминал
Решение об этом принял Арбитражный  суд
29.05.2025 в 13:37
S7 отменяет рейсы из-за нехватки запчастей
Из-за санкций трудно закупить детали для стареющих самолетов
29.05.2025 в 13:28
Очередной инвестор из Бурятии обогатил не себя, а мошенников
Желая заработать, он потерял свыше 4 млн рублей
29.05.2025 в 12:42
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru