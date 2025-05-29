S7 отменяет рейсы из-за нехватки запчастей

Авиакомпания S7 отменила часть рейсов по маршруту Новокузнецк – Москва из-за проблем с поставками запасных деталей для иностранных самолетов, - сообщают «Ведомости». На это пожаловался губернатор Кемеровской области Илья Середюк во время своей Прямой линии.

По его словам, авиакомпания вынуждена «бережно относиться» к имеющемуся парку воздушных судов и ждет поставку запчастей «по другим схемам». Официальных комментариев от S7 пока не поступало. С начала июня авиасообщение между Новокузнецком и Москвой будет обеспечивать лоукостер Smartavia, также продолжит полеты «Аэрофлот».

Ранее сообщалось, что авиакомпании в условиях санкционного давления сосредотачивают оставшийся парк лайнеров лишь на самых выгодных направлениях. В Бурятии по данным онлайн-расписания аэропорта «Байкал» сокращения рейсов из Улан-Удэ в Москву по сравнению с 2024 годом не произошло.

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