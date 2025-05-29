Общество 29.05.2025 в 13:28

S7 отменяет рейсы из-за нехватки запчастей

Из-за санкций трудно закупить детали для стареющих самолетов
A- A+
Текст: Иван Иванов
S7 отменяет рейсы из-за нехватки запчастей

Авиакомпания S7 отменила часть рейсов по маршруту Новокузнецк – Москва из-за проблем с поставками запасных деталей для иностранных самолетов, - сообщают «Ведомости». На это пожаловался губернатор Кемеровской области Илья Середюк во время своей Прямой линии. 

По его словам, авиакомпания вынуждена «бережно относиться» к имеющемуся парку воздушных судов и ждет поставку запчастей «по другим схемам». Официальных комментариев от S7 пока не поступало. С начала июня авиасообщение между Новокузнецком и Москвой будет обеспечивать лоукостер Smartavia, также продолжит полеты «Аэрофлот».

Ранее сообщалось, что авиакомпании в условиях санкционного давления сосредотачивают оставшийся парк лайнеров лишь на самых выгодных направлениях. В Бурятии по данным онлайн-расписания аэропорта «Байкал» сокращения рейсов из Улан-Удэ в Москву по сравнению с 2024 годом не произошло.

Фото: Номер один

Теги
самолеты отменая рейсов

Все новости

Прокуратура запросила по 18 лет для полицейских, обвиненных в убийстве школьницы
29.05.2025 в 14:43
В Бурятии стартовал прием заявок на программу «Мама-предприниматель»
29.05.2025 в 14:23
В Бурятии на директора УКСа наденут браслет
29.05.2025 в 14:14
Минздрав с Госдумой определят, можно ли употребляющим «Виагру» садиться за руль
29.05.2025 в 13:48
В аэропорту Иркутска запустили новый терминал
29.05.2025 в 13:37
S7 отменяет рейсы из-за нехватки запчастей
29.05.2025 в 13:28
Жители Бурятии требуют убрать с их двора новую волейбольную площадку
29.05.2025 в 13:23
Очередной инвестор из Бурятии обогатил не себя, а мошенников
29.05.2025 в 12:42
В Баргузинском районе Бурятии выбрали нового главу
29.05.2025 в 12:32
В Муйском районе завершен ремонт моста через реку Дяпкар
29.05.2025 в 12:26
ЗУРХАЙ
с 28 мая по 3 июня

Читайте также
Минздрав с Госдумой определят, можно ли употребляющим «Виагру» садиться за руль
За прием некоторых препаратов автомобилистов лишат водительских прав
29.05.2025 в 13:48
В аэропорту Иркутска запустили новый терминал
Решение об этом принял Арбитражный  суд
29.05.2025 в 13:37
Жители Бурятии требуют убрать с их двора новую волейбольную площадку
Ночные игроки нарушают их покой
29.05.2025 в 13:23
Очередной инвестор из Бурятии обогатил не себя, а мошенников
Желая заработать, он потерял свыше 4 млн рублей
29.05.2025 в 12:42
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru