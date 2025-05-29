В аэропорту Иркутска запустили новый терминал

В Иркутске разрешено ввести в эксплуатацию здание временного терминала внутренних линий. Такое решение принял Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа.

- Это решение как нельзя кстати. В сезон отпусков, когда в аэропорту Иркутска значительно увеличиваются количество рейсов, новый терминал позволит обслуживать пассажиров гораздо быстрее, чем раньше, - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор области Игорь Кобзев.

По его словам, новый терминал внутренних линий – это одноэтажный модульный пассажирский павильон сборно-разборного типа площадью 2,6 тысячи квадратных метров. Прибывающие пассажиры будут попадать в него из самолета. В здании будет зона прилёта, лента для выдачи багажа, площадка для встречающих зал и ожидания для трансферных пассажиров.

Пассажиропоток аэропорта Иркутска по словам губернатора постоянно растет. В 2024 году он стал рекордным – было обслужено 3,95 миллиона пассажиров. Сейчас, в конце мая, аэропорт ежедневно обслуживает более 30 рейсов по внутрироссийским направлениям – это не менее пяти тысяч человек в сутки, а также встречающие и провожающие.

Ранее Байкало-Ангарская транспортная прокуратура обратилась в Арбитражный суд Иркутской области с заявлением о запрете эксплуатации нового пассажирского павильона иркутского аэропорта до момента рассмотрения дела в суде и вступления в законную силу принятого по нему судебного акта. В заявлении прокуратуры указано, что возводимый павильон имеет признаки капитального объекта, строительство которого осуществляется с нарушениями. Надзорный орган подчеркивал, что терминал строили без положительного заключения государственной экспертизы и разрешения на строительство, а также с отступлением от технического задания.

В конце ноября 2024 года Арбитражный суд Иркутской области отменил запрет на ввод в эксплуатацию нового терминала аэропорта в Иркутске. Решение суда вступило в законную силу.

Фото: телеграмм-канал Игоря Кобзева