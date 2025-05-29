Минздрав с Госдумой определят, можно ли употребляющим «Виагру» садиться за руль

Госдума в первом чтении единогласно приняла правительственный законопроект о распространении административной ответственности за вождение в состоянии опьянения после принятия лекарственных препаратов. Поправками, внесенными во исполнение постановления Конституционного суда (КС) от 24 ноября 2022 г. №51-П, расширяется примечание к ст. 12.8 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП): штраф в размере 45 000 руб. и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет будет грозить в случае, медицинское освидетельствования покажет наличие веществ в организме автомобилиста.

В том числе «входящие в состав лекарственных препаратов, ухудшающие внимание и реакцию человека, но не относящиеся к этиловому спирту, наркотическим средствам, психотропным веществам или их аналогам либо новым потенциально опасным психоактивным веществам, одурманивающим веществам, и установлена совокупность клинических признаков опьянения».

Минздравом по его запросу список лекарственных средств, не рекомендованных к употреблению за рулем. В объемный перечень вошел в том числе силденафил – активное вещество препарата «Виагра». Этот препарат применяют при слабой эрекции полового члена. Но который ухудшает внимание водителя за дорогой. Получается, как в анекдоте: или крестик снимите или трусы наденьте. Выпил виагру – за руль не садись.

Впоследствии Минздрав все-же заявил, что опубликованный список «не является проектом нормативного акта, а также не устанавливает какого-либо запрета или санкции за его нарушение».

Минздрав и Госдума сошлись в необходимости концептуально принять законопроект в первом чтении, а ко второму чтению создать рабочую группу, которая выработает критерии включения препаратов, противопоказанных для употребления за рулем, в правительственный перечень.

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