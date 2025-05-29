Владимир Павлов: «Он жил, опережая время»

В собрании приняли участие дочери Александра Бадиева, представители Государственной Думы России, Народного Хурала и правительства Бурятии, мэр Улан-Удэ и депутаты Горсовета во главе с его председателем, люди, знавшие Александра Бадиева, ветераны, земляки, друзья семьи.











Участвовал в освобождении австрийской столицы Вены и многих других мест в Австрии, Венгрии, Чехословакии, тесня вместе с сослуживцами гитлеровские войска на запад. Если говорить о советской территории, то он принимал участие в освобождении Белоруссии и Молдавии. Был не раз ранен.





«Был строг, но справедлив», - отметили на торжественном собрании.











«Как прокурор, отличился принципиальностью при расследовании тяжких преступлений, в борьбе с расхитителями социалистической собственности. После работы прокурором Баргузинского района, его, как сильного правоведа, фронтовика, выдвинули на руководящую работу – так началось его становление, как государственного деятеля», - выступил Владимир Павлов.











Под руководством Александра Бадиева началось активное строительство школ, техникумов, училищ и других важных объектов. Почти все районные и сельские Дома культуры получили новые здания. Особое внимание он уделял музыкальным школам, количество которых заметно выросло, особенно на селе.











Через два года такой же статус получил Театр оперы и балета.











События перестройки и развал СССР Александр Бадиев глубоко переживал. Он до конца жизни остался коммунистом. На пенсию заслуженный руководитель вышел в 62 года – в 1987 г. и смог больше времени уделить любимым занятиям. Он увлекался чеканкой по металлу, резьбой по дереву. На пенсии Бадиев стал писать художественные произведения, которые были опубликованы. Отметим, что всю жизнь он любил охоту.











Председатель Народного Хурала сказал, что Бадиев активно занимался формированием культурной и социальной политики, направленной на укрепление единства многонационального народа республики, был человеком с государственным взглядом на жизнь, умел подбирать молодые перспективные кадры и воспитывал из них будущих руководителей.











За заслуги в укрепление дружбы, братского сотрудничества народов Бурятии, за значительный вклад в развитие республики он был неоднократно награжден, в т. ч. орденом Ленина, «Дружбы народов», «Знак Почета» и др.











Доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель наук России Владимир Антонов начинал работать под руководством Бадиева. «Более требовательного, жесткого и одновременно более компетентного, справедливого, мудрого руководителя в моей непосредственной работе не было», - выступил он.











«В 1972 г. когда в республике был взят курс на массовый переход на обучение на русском языке - речь шла о фактической денационализации бурятской школы, что происходило в свете двух очень таких жестких директивных постановлений ЦК и Совета министров - в результате настойчивых усилий сумел вопреки конъюнктурному потоку добиться включения в план издательства «Советская энциклопедия» на 1973 г. и последующего выпуска капитального, шикарного русско-бурятского словаря, составленного легендарным Константином Михайловичем Черемисовым. Он включал 40 тыс. слов» - выступил Владимир Антонов.











«Зимними вечерами в Петропавловке мы окружали стол и смотрели, как папа рисовал с книжек образы Спартака, Чингисхана, с новогодних открыток срисовывал сказочных лошадей. Очень радуюсь, что внучка Ира и правнучка Женя тоже хорошо рисуют. Он очень внимательно относился к нам, обращал внимание на все наши увлечения», - рассказала старшая дочь.











«Помню, как из добытых соболей папа сшил маме шапку и воротник на пальто. А перед этим по всем правилам обрабатывал шкурки, смазывал, мял и в доме стоял такой дух. Зато мама в город приехала модницей и никто не верил, что это сшил папа», - сказала Тамара Александровна.











В рамках мероприятия прошла выставка. На ней были представлены фотографии, документы из архива семьи, государственные награды и другие предметы, связанные с жизнью выдающегося сына бурятского народа, с ушедшей в историю эпохой советской Бурятии.





Фото: Хурал Бурятии

В Улан-Удэ прошло торжественное собрание общественности, посвященное 100-летию со дня рождения Александра Бадиева. В советское время он входил в состав высшего руководства Бурятии и внес большой вклад в развитие республики. Он запомнился всем, кто его знал, патриотом своей советской Родины, принципиальным и эффективным руководителем, не терпевшим пустословия, простым в общении, всегда готовым говорить напрямую с жителями Бурятии. Его по праву считают видным политическим деятелем республики.Собрание началось с гимна России, который собравшиеся почтили, встав с мест.За свою жизнь Александр Бадиев сделал много хорошего. Его уважали в народе, также он пользовался большим авторитетом среди руководителей хозяйств, организаций. Но до всего этого была война. Закончив школу, совсем молодым парнем он встал на защиту Родины от гитлеровских захватчиков. За боевые заслуги был неоднократно награжден. И потом всю жизнь - уже на «гражданке» - служил республике, стране.На фронтах Великой Отечественной молодой красноармеец Бадиев, родившийся в селе Нукуты Иркутской области, служил в штурмовом саперном десантном батальоне. Он всегда рвался на фронт. «24 марта 1945 года ему исполнилось только 20 лет», - рассказали собравшимся. В армию его взяли не сразу. Первую попытку от предпринял в 1942 г. Вместе с другом уехал поступать в Свердловское танковое училище, однако их отправили назад домой. Но на следующий год, пройдя курс молодого бойца под Иркутском, он попал на Западный фронт, на передовую.Та война для Александра Бадиева закончилась 14 мая 1945 года недалеко от Праги. Демобилизовался осенью 1946 года. После войны он не любил говорить о ней. Воевали с фашистами и два его родных брата. К счастью, все трое вернулись домой. На торжественном собрании был показан фильм об Александре Бадиеве. Выступившие сказали много добрых слов о нем.После войны Александр Бадиев с отличием закончил Свердловский юридический институт, один из лучших юридических ВУЗов СССР и получил направление на работу в Бурятию. Работал прокурором Селенгинского и Баргузинского аймаков республики. Затем много лет отдал партийно-хозяйственной работе. Начав работу председателем исполкома Баргузинского аймачного совета депутатов, он дорос до секретаря Бурятского обкома партии по идеологии, а на российском уровне - до заместителя председателя президиума Верховного Совета РСФСР.Секретарем Бурятского обкома КПСС по идеологии его избрали в 1968 г. Неоднократно избирался депутатом Верховного Совета Бурятской АССР, правопреемником которого стал Народный Хурал.Почетное право первого выступления на собрании предоставили Владимиру Павлову, председателю Народного Хурала Бурятии. Прежде чем обратиться с собравшимся, он встал с места и, подойдя к дочерям Александра Бадиева, вручил им красивые букеты цветов.Павлов охарактеризовал его, как выдающегося государственного, политического деятеля Бурятии, чья жизнь и трудовая деятельность неразрывно связана с важнейшими этапами развития республики. Он напомнил, что Александр Бадиев родился в простой крестьянской семье, отметил его боевой путь, его верное служение народу и государству.В значительной мере руководящие, организаторские способности Бадиева проявились в Джидинском районе, куда его направили секретарем райкома.«Вскоре его повысили до первого секретаря райкома. Под его руководством район быстро выбился в лидеры республики по производству животноводческой и другой сельскохозяйственной продукции. В 1967 г. джидинцы впервые обошли в социалистическом соревновании тружеников Мухоршибирского района, который считался житницей Бурятии», - подчеркнул Владимир Павлов, указав, что Бадиев по-простому, непринужденно, общался с чабанами, механизаторами, доярками и пользовался у них уважением.Став секретарем Бурятского обкома партии по идеологии, он проработал главным идеологом республики 16 лет. «Эти годы стали знаковыми для региона, самым продуктивным и интересным временем расцвета культуры Бурятии», - отметил председатель республиканского парламента.«Бережно относился к творческой интеллигенции, давал стимул для раскрытия талантов художников, писателей, артистов, композиторов», - сказал Владимир Павлов.Благодаря его стараниям целый ряд талантливых деятелей культуры Бурятии был удостоен высокого звания Народного артиста СССР.«Непосредственное участие принимал Александр Алексеевич в проектировании и строительстве Бурятского драматического театра. Благодаря его личной настойчивости в 1977 г. театру было присвоено звание академического», - озвучил председатель парламента малоизвестный факт.Как отметил Владимир Павлов, Бадиев стал идейным вдохновителем проведения в 1979 г. Дней бурятской культуры в Москве, успешных гастролей театров республики по городам СССР. Страна узнала бурятских артистов, художников и литераторов.16 лет, в течение которых Бадиев курировал социальную, культурную сферу республики, называют «серебряным веком» культуры Бурятии. Он был народным депутатом Верховного Совета РСФСР. И везде он укреплял авторитет республики.Каждому участнику собрания вручили в дар от семьи Бадиевых книгу, в котором представлен путь Александра Бадиева - ветерана войны, руководителя, семьянина. Автором-составителем выступил народный писатель, драматург, публицист Геннадий Башкуев. Собравшиеся аплодисментами поблагодарили его, также присутствовавшего в зале.Именем Бадиева в 2012 г. была названа улица в селе Петропавловка, административном центре Джидинского района. «По многочисленным обращениям жителей Джидинского района», - отметил Владимир Павлов.«Широта его познаний, увлечений порой удивляла его коллег и друзей. На все находил время, и на работу, и на театр, литературу. Был знатоком истории, музыки. Одним словом, ценил прекрасное и жил активной полной жизнью», - отметили на собрании общественности.Бадиев знал, чем живет «культурная» отрасль, что необходимо республике. Например, просил писать больше произведения для детей и подростков Бурятии. Обращал внимание на присвоение званий представителям творческой интеллигенции, поиск дарований, развитие народной самодеятельности, жилищные условия и т. д.Наряду с идеологической работой, Александр Бадиев активно участвовал в решении вопросов развития промышленности, колхозов, совхозов, был в курсе вопросов строительства. Выступавшие назвали его принципиальным и глубоко порядочным руководителем, уважительным, начитанным.Один из ораторов признался, что сверяет свои дела, поступки с тем, как бы это сделал, поступил Бадиев. «Александр Алексеевич и сегодня с нами. Мы его помним, продолжаем у него учиться, советуемся с ним, принимая решения», - сказал он.«В начале 1970-х годов он выступил против сокращения преподавания бурятского языка в школах республики», - напомнил собравшимся Владимир Павлов.Председатель республиканского парламента также отметил, что Бадиев выступил против строительства близ Улан-Удэ апатитового завода. В то же время, в том, что после строительства Гусиноозерской ГРЭС в Улан-Удэ началось строительство ТЭЦ-2, есть весовым вклад Александра Бадиева. «Видел перспективы столицы далеко вперед. Он жил, опережая время, устремляя свой взгляд в будущее», - сказал Владимир Павлов и высказал уверенность, что имя Александра Алексеевича Бадиева навсегда останется в истории республики, как яркий пример искренней любви к своей Родине, своему народу, верности долгу.Александр Бадиев с супругой воспитали троих дочерей, дали им достойное образование. Младшая дочь Ирина Александровна была на собрании со своим супругом Валерием Петровым, заместителем Генерального прокурора России. В зале был Сергей Степанов, Герой России, участник спецоперации, также уроженец Нукутского района Иркутской области. Народа собралось много.Бадиев был масштабной, талантливой, многогранной и колоритной фигурой. Он умел вдаваться в детали и нюансы дела.«Он от подчиненных всегда требовал четкости, видения реальных путей решения вопроса. Александр Алексеевич очень плохо «переваривал» расплывчатые справки о проделанной работе, пространные отчеты, не выносил неточности. Особо ценил строгость и лаконичность, доказательность и правдивость суждений, выводов подчиненных. Он никогда не приветствовал многословия, словесный «пустоцвет». Поэтому говорильню пресекал на корню», - выступил Владимир Антонов.Он выделил принципиальность, смелость и независимый характер Бадиева.Бадиев мог прямо высказать свое критическое мнение. Так, на семинаре-совещании ЦК КПСС в 1977 г., резко раскритиковал работу отдела пропаганды ЦК за увлечение общими, неконкретными местами в идеологии, абстрактное теоретизирование, за отсутствие должного внимания к насущным идеологическим вопросам в регионах.Его считали «локомотивом» республики во многих направлениях. «Модогоеву крупно повезло с главным идеологом республики», - говорили о работе Александра Бадиева.В ходе торжественного собрания говорили не только о Бадиеве, как о руководителе. Рассказали о нем, как о человеке. Кроме увлечений, отмеченных выше, Бадиев виртуозно играл на аккордеоне. Был не чужд писательству и у него хорошо получалось. Очень любил свою семью - супругу, дочерей и внуков. Рассказом о том, каким был их отец дома поделилась старшая дочь Александра Бадиева - Тамара Александровна. У дочерей сложились с отцом доверительные отношения, он им помогал советом или делом, радовал гостинцами, привезенными из рабочих командировок, поддерживал.Когда одна из дочерей решила учиться в кружке фотодела, он привез из очередной командировки портативный фотоувеличитель. Следил за достижениями дочери, занимавшейся в конькобежной секции.«Семья была дружная. Всегда во все районы, где бы мы ни жили, приезжали дед, папины братья, сестра с семьями. Всех тепло принимали, но особенным уважением у папы пользовался старший брат Григорий Алексеевич, который помог всем братьям получить высшее образование. Имея свою семью из трех детей, он ежемесячно отправлял в годы учебы папе денежное довольствие. Папа не забывал о своих корнях, поддерживал связи со своими земляками», - рассказала Тамара АлександровнаКогда папа шел на охоту, задачей старшей дочери была помогать собираться. Увлекаясь чтением, Александр Бадиев всегда имел на рабочем столе и на тумбочке у кровати стопку книг (включая произведения местных авторов). «Все произведения, выходившие из-под пера бурятских авторов, были прочитаны папой. Некоторые даже в рукописном варианте», - отметила она.Бадиев в свободное время любил поработать руками. Так, все зятья и внук имеют именные ножи, сделанные им.В доме Бадиевых постоянно собирались друзья семьи, часто пели. С аккордеоном Бадиев пошел на выпускной вечер в школу дочери Ирины. Дочери до сих пор помнят, как отец пел фронтовые песни. Собравшиеся с интересом выслушали эти и другие истории. Памятное мероприятие прошло в теплой, дружеской атмосфере. Выступили Дарима Линховоин, Вячеслав Мархаев, Матвей Гершевич, Сергей Будажапов и другие.В ходе торжественного собрания прозвучала идея, чтобы имя Бадиева носила не только улица в Петропавловке, но и в г. Улан-Удэ. Группа ветеранов обратилась с такой просьбой к главе республике, мэру города, Совету ветеранов Бурятии. Они надеются, что вопрос будет решен положительно. А глава Нукутского района Иркутской области, также приехавший на это памятное мероприятие, высказал мысль присвоить имя прославленного земляка одной из улиц поселка Новонукутск.