В Бурятии опять ухудшится погода. На 30 мая по республике прогнозируются ветер до 20 метров в секунду, местами - дожди и мокрый снег.

- Усиление ветра до 20 м/с ожидается в республике 30 мая. Будьте осторожны в указанный период. На территории региона действует особый противопожарный режим, - проинформировали в МЧС Бурятии.

Запрещено разведение костров, сжигание травы и мусора, а также использование открытого огня для приготовления пищи. Телефон спасения - 112.

По республике 30 мая ожидается облачно с прояснением, ночью по северо-востоку преимущественно без осадков, по остальной территории - дожди, местами с мокрым снегом, днем по юго-западным, южным районам - преимущественно без осадков, по остальной территории - небольшие и умеренные дожди, местами с мокрым снегом. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-20 м/с.

Температура ночью +4…-1°, местами -2…-7°, днем +5…+10°, местами +11…+16°.

- Ночью в Улан-Удэ - дождь, утром - небольшой дождь, днем - без осадков. Ветер северо-западный 7-12, утром и днем порывы до 17 м/с. Температура ночью +1…+3о, днем +9…+11о, - сообщает «Бурпогода».

Фото: loon.site