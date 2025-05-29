Общество 29.05.2025 в 15:31

Жителя Улан-Удэ арестовали за неуплату алиментов

Его долг по алиментам составил свыше 700 тысяч рублей
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жителя Улан-Удэ арестовали за неуплату алиментов

Жителя Улан-Удэ арестовали на десять суток за неуплату алиментов. Его долг по алиментам составил свыше 700 тысяч рублей.

С 2018 года отец, который большую часть времени не имел постоянного места работы, смог выплатить своей дочери всего 60 тысяч рублей.

Задолженность копилась, как снежный ком, и на сегодняшний день составила свыше 700 тысяч рублей.

- Судебный пристав-исполнитель уже дважды привлекал должника к административной ответственности. В прошлом году гражданину было назначено административное наказание в виде штрафа. В мае суд вынес решение о назначении административного ареста сроком на 10 суток. В случае если должник будет продолжать уклоняться от уплаты алиментов, он может быть привлечен уже к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ, - предупреждает заместитель главного судебного пристава Республики Бурятия Константин Щукин.

При привлечении к уголовной ответственности должнику могут быть назначены исправительные или принудительные работы на срок до одного года, арест на срок до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.

 

Фото: loon.site

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