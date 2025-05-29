Общество 29.05.2025 в 15:33
Глава МВД России наградил школьниц из Бурятии
Они помогли задержать опасного преступника
Текст: Андрей Константинов
На торжественной церемонии в Москве министр внутренних дел России Владимир Колокольцев наградил 18 юных героев со всей страны, проявивших мужество и гражданскую смелость. Среди них — три отважные школьницы из Бурятии: Яна Козлова, Алина Труднева и Софья Мунгалова.
Как сообщили в МВД Бурятии, девушки заметили в магазине мужчину, похожего на убийцу 17-летнего юноши, ориентировку на которого полицейские разместили в местных чатах. Подруги не испугались, проследили за ним и сообщили в полицию. Благодаря их грамотным действиям преступник задержан.
Напомним, речь идет о резонансном преступлении, случившимся в Улан-Удэ летом прошлого года. Тогда 29-летний мужчина, приехавший в Бурятию из Орловской области, на остановке «Лесобаза» на улице Волочаевской жестоко расправился с 17-летним выпускником школы. Злоумышленник, беспричинно приревновав парня к своей знакомой, погнался за ним. Погоня проходила вдоль автодороги, подросток пытался привлечь внимание проезжавших мимо водителей, но никто не остановился. Возле остановки мужчина настиг парня, применил электрошокер, а затем нанес множество ударов ножом по шее и телу. От полученных ран тот скончался. Злоумышленник скрылся, однако спустя некоторое время его задержали благодаря наводке девушек.
Руководитель МВД России поблагодарил родителей, учителей и наставников за то, что воспитали в детях патриотизм и уважение к закону, вырастили смелых и порядочных людей. А самим девушкам пожелал успехов в учебе, спортивных и творческих достижений, исполнения желаний.
Поступок школьниц отметил и глава Бурятии Алексей Цыденов.
«Это пример силы духа, сплоченности и высокой гражданской ответственности. От всей души благодарю родителей, педагогов и наставников — вы воспитали достойных граждан нашей республики», - написал он в соцсетях.
Фото: МВД Бурятии
Как сообщили в МВД Бурятии, девушки заметили в магазине мужчину, похожего на убийцу 17-летнего юноши, ориентировку на которого полицейские разместили в местных чатах. Подруги не испугались, проследили за ним и сообщили в полицию. Благодаря их грамотным действиям преступник задержан.
Напомним, речь идет о резонансном преступлении, случившимся в Улан-Удэ летом прошлого года. Тогда 29-летний мужчина, приехавший в Бурятию из Орловской области, на остановке «Лесобаза» на улице Волочаевской жестоко расправился с 17-летним выпускником школы. Злоумышленник, беспричинно приревновав парня к своей знакомой, погнался за ним. Погоня проходила вдоль автодороги, подросток пытался привлечь внимание проезжавших мимо водителей, но никто не остановился. Возле остановки мужчина настиг парня, применил электрошокер, а затем нанес множество ударов ножом по шее и телу. От полученных ран тот скончался. Злоумышленник скрылся, однако спустя некоторое время его задержали благодаря наводке девушек.
«Мы не можем себе позволить быть равнодушными, боязливыми и недостойными права называться жителями нашей страны и любимой Бурятии. Мы были вместе, что придавало нам уверенности, и мы понимали, что жестокий преступник должен быть как можно скорее найден и привлечен к ответственности. И так должно быть всегда!», – заявила в ходе награждения Софья Мунгалова.
Поступок школьниц отметил и глава Бурятии Алексей Цыденов.
«Это пример силы духа, сплоченности и высокой гражданской ответственности. От всей души благодарю родителей, педагогов и наставников — вы воспитали достойных граждан нашей республики», - написал он в соцсетях.
Фото: МВД Бурятии
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