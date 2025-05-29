Глава МВД России наградил школьниц из Бурятии

«Мы не можем себе позволить быть равнодушными, боязливыми и недостойными права называться жителями нашей страны и любимой Бурятии. Мы были вместе, что придавало нам уверенности, и мы понимали, что жестокий преступник должен быть как можно скорее найден и привлечен к ответственности. И так должно быть всегда!», – заявила в ходе награждения Софья Мунгалова.









