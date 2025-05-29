Общество 29.05.2025 в 16:05

Жители Бурятии могут получить бесплатные консультации от лучших юристов

Прием граждан состоится 30 мая на четырех площадках
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жители Бурятии могут получить бесплатные консультации от лучших юристов

Жители Бурятии могут получить бесплатные консультации от лучших юристов. Прием граждан состоится 30 мая на четырех разных площадках (возрастное ограничение 18+). Акция посвящена Международному дню защиты детей.

- Консультации будут проводиться в строго отведенное время в онлайн и оффлайн форматах, - сообщили в Приемной Уполномоченного по правам человека в Республике Бурятия.

ГДЕ МОЖНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ?

- БГУ им. Доржи Банзарова:
С 12:00 по 17:00 ч. по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, д. 4, фойе корпуса № 8.
Предварительная запись по телефону: 89245533133
 
- ВСГУТУ:
с 09:00-18:00 ч. по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 40В, корпус № 15, ауд. 224
Предварительная запись по телефону: 89025631837
 
- Региональная общественная приемная Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Республике Бурятия
С 14:00 по 17:00 ч. по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 4А
Предварительная запись по телефону: 89834594311
 
- МБОУ «Новобрянская средняя общеобразовательная школа»
С 14:00 по 15:00 ч. по адресу: Республика Бурятия, Заиграевский район, с. Новая Брянь, ул. Пирогова, д. 20
Предварительная запись по телефону: 89247503802

Возрастное ограничение 18+


Фото: loon.site

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