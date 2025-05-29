Жители Бурятии могут получить бесплатные консультации от лучших юристов. Прием граждан состоится 30 мая на четырех разных площадках (возрастное ограничение 18+). Акция посвящена Международному дню защиты детей.

- Консультации будут проводиться в строго отведенное время в онлайн и оффлайн форматах, - сообщили в Приемной Уполномоченного по правам человека в Республике Бурятия.

ГДЕ МОЖНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ?

- БГУ им. Доржи Банзарова:

С 12:00 по 17:00 ч. по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, д. 4, фойе корпуса № 8.

Предварительная запись по телефону: 89245533133



- ВСГУТУ:

с 09:00-18:00 ч. по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 40В, корпус № 15, ауд. 224

Предварительная запись по телефону: 89025631837



- Региональная общественная приемная Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Республике Бурятия

С 14:00 по 17:00 ч. по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 4А

Предварительная запись по телефону: 89834594311



- МБОУ «Новобрянская средняя общеобразовательная школа»

С 14:00 по 15:00 ч. по адресу: Республика Бурятия, Заиграевский район, с. Новая Брянь, ул. Пирогова, д. 20

Предварительная запись по телефону: 89247503802

Возрастное ограничение 18+





Фото: loon.site