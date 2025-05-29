Общество 29.05.2025 в 16:13

В Бурятии накрыли производство «липовой» водки

Двое предприимчивых смельчаков успели реализовать многотысячную партию алкоголя
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии накрыли производство «липовой» водки

Жителей Бурятии осудили за незаконное производство и оборот этилового спирта и алкогольной продукции на территории республики. Из незаконно купленного спирта они произвели тысячи бутылок водки, налепили на них чужой товарный знак и успешно реализовали свою продукцию.

- В судебном заседании установлено, что в период с сентября 2021 г. по февраль 2024 г., действуя организованной группой, виновные незаконно приобрели 2700 литров этилового спирта на общую сумму свыше 2 млн рублей. Часть спиртосодержащей продукции без лицензии они незаконно реализовали, а из оставшейся — незаконно произвели 4 760 бутылок водки на сумму около 1,3 млн рублей, которую также незаконно продали без лицензии. При этом они использовали чужой товарный знак до момента изъятия алкоголя из оборота, - рассказали в прокуратуре республики.

В результате их преступных действий правообладателям оригинальной продукции причинен материальный ущерб на сумму более 1,2 млн рублей. Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ назначил виновным наказание от 3 до 3,5 лет принудительных работ с удержанием из зарплаты 10% в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.

Фото: прокуратура РБ

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