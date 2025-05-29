Общество 29.05.2025 в 16:19

Вячеславу Мархаеву предстоит ответить за слова

На депутата Госдумы подали иск жительницы Усть-Баргузина
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Текст: Сергей Березин
Вячеславу Мархаеву предстоит ответить за слова
Фото: архив «Номер один»
К депутату Госдумы РФ Вячеславу Мархаеву предъявлен иск в Железнодорожный районный суд столицы Бурятии. Судебной защиты от первого секретаря бурятских коммунистов просят жительницы поселка Усть-Баргузина Александра Пакельчук и Галина Арсеньева. Информация об этом размещена в ГАС «Правосудие». 

Предыстория широко известна. Все трое - истцы и ответчик - являются участниками резонансных споров о судьбе четверых малолетних детей, отец которых с января 2024 года воевал на СВО, а мать «гуляла», оставив ребятишек одних, раздетыми догола в нетопленой квартире. После изъятия детей, оказавшихся в столь опасной для жизни и здоровья ситуации, опеку над ними приняла Александра Пакельчук. Мамаша же укатила в другой регион, даже не попытавшись обжаловать решение суда о лишении ее родительских прав.

Но когда отец детей погиб на СВО, она вернулась в Усть-Баргузин, рассчитывая вернуть детей и получить многомиллионные компенсации от государства. Женщину взял под свое крыло Вячеслав Мархаев, который рекомендовал «практикующего юриста», разослал депутатские запросы в разные инстанции, а также опубликовал множество постов в социальных сетях.

В защиту детей и Александры Пакельчук выступила известная общественница Галина Арсеньева.

Итогом затяжного противостояния стали вступившие в законную силу решения суда об отказе в восстановлении нерадивой мамаши в родительских правах, о лишении ее права на компенсационные выплаты за гибель бывшего супруга (вскоре после похорон женщина повторно вышла замуж. - Прим. ред.), а также приговор по уголовному делу по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Теперь у этой истории - новый поворот. Вряд ли его можно назвать неожиданным. Вячеслав Мархаев в своих постах, по нашему мнению, не церемонился с двумя сельскими жительницами, которые оказались в роли его оппонентов. Как, впрочем, и с детьми, спасенными полицией и органами опеки из бытового кошмара. В социальной сети «ВКонтакте» и Telegram-канале «Мархаев» депутат Госдумы от КПРФ публиковал изображения участников истории, в том числе в форме коллажей карикатурного характера, персональные данные детей, их фото в домашней обстановке, не утруждая себя получением согласий.

Но основной причиной иска о защите чести и достоинства Александры Пакельчук и Галины Арсеньевой к Вячеславу Мархаеву стало «распространение сведений, не соответствующих действительности, порочащих честь и достоинство».

Как уточнил по телефону адвокат Владимир Стативо, «в постах депутата Госдумы от КПРФ в социальной сети «ВКонтакте» и мессенджере Telegram содержатся сведения о якобы совершении истцами преступления, возбуждении в отношении них уголовного дела, проведении следственных действий. Ничего этого в действительности нет и не было».

Отметим, что Вячеслав Мархаев, согласно его официальной биографии, окончил Хабаровскую высшую школу МВД России, много лет служил в органах внутренних дел, в том числе на руководящих должностях. Наивно полагать, что депутат Госдумы не мог осознавать смысл, юридическую терминологию или не имел возможности проверить достоверность сведений, которые сообщал своим подписчикам и сторонникам.

Теперь Вячеславу Мархаеву предстоит ответить за слова. Александра Пакельчук и Галина Арсеньева требуют удаления ложных сведений, публикации опровержения и компенсации морального вреда.
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