Общество 30.05.2025 в 15:40

Всероссийская акция «БумБатл» – круглый год!

Школьники Бурятии ставят рекорды в акции по сбору макулатуры
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Текст: Служба информации "Номер один"
Всероссийская акция «БумБатл» – круглый год!

С 2025 года Всероссийская по сбору макулатуры «БумБатл» проходит в новом формате (возрастное ограничение 0+). Теперь макулатуру можно сдавать круглый год. Раньше акция проходила только с сентября по ноябрь.

Акция «БумБатл» проходит в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие», реализуемого по указу президента России Владимира Путина.

В акции активно участвуют школьники, студенты, работники организаций и учреждений. К примеру, много макулатуры собрали ученики Эколого-биологического центра Бурятии. Они не просто собирают макулатуру – они ставят рекорды! Главный критерий - количество сданной макулатуры в килограммах. 

- Наши дети уже несколько лет подряд показывают лучшие результаты в республике. Для них это не просто акция – это привычка беречь природу, - рассказывает замдиректора ГБУ ДО «Ресурсный эколого-биологический центр Республики Бурятия» Митыпова Елена Николаевна.

-  Призываем каждого поддержать эту важную инициативу! Вместе мы не только удержим лидерские позиции, но и сможем выйти на первое место! – сказала министр природных ресурсов и экологии Бурятии Наталья Тумуреева.

Смотрим видеоролик о том, как школьники Бурятии собирают макулатуру:

При количестве собранной макулатуры от 100 кг и больше жители Бурятии могут получить за нее деньги: от 5 до 10 рублей за один килограмм вторсырья, а также бесплатный вывоз. 


ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ, НУЖНО: 

1. Сдать макулатуру и получить подтверждающий акт.
2. Зарегистрироваться в личном кабинете на сайте 
https://бумбатл.национальныепроекты.рф
3. Загрузить акт о сдаче макулатуры в личный кабинет и получить цифровой сертификат участника.

Присоединяйтесь к БумБатлу! Собирайте, сортируйте, сохраняйте природу вместе с нами!

КОМПАНИИ, ПРИНИМАЮЩИЕ МАКУЛАТУРУ ОТ ОРГАНИЗАЦИЙ И НАСЕЛЕНИЯ:

В городе Улан-Удэ:
1. ЭкоВата03 (сбор, транспортирование по заявке от 200 кг, переработка бумажных отходов):
- г. Улан-Удэ, 102 мкр., ул. Ринчино, 12, база «Сокол».
2. Чистый город (сбор, транспортирование по заявке от 500 кг):
- г. Улан-Удэ,   ул. Дальняя Гурульбинская, 6 «б».
3. Экогород (сбор и транспортирование по заявке от 100 кг):
- г. Улан-Удэ, ул. Ботаническая, 10;
- г. Улан-Удэ, ул. Строителей, 33в.
4. ПО «РИТМ» (Заготовительно-сбытовая база Буркоопсоюза), (сбор и транспортирование по заявке от 100 кг):
г. Улан-Удэ, ул. Транспортная, 3а (zsbaza.bks@mail.ru, тел.: +7-951-625-25-02, +7 (3012) 55-31-83).
5. Выездная служба по закупу пленки и картона (сбор и транспортирование по заявке от 100 кг и менее), тел.: +7-902-161-32-39, +7 (3012) 62-36-41;
г. Улан-Удэ, пер. Черкасский, 11а.
6. Выездная служба по приему макулатуры (сбор и транспортирование от 200 кг); тел. +7-908-590-54-85; 
г. Улан-Удэ, ул. Дарасунская, 12.

В районах Бурятии:
- Тарбагатайский район, с. Большой Куналей, ул. Молодежная, 1 (po.yantar@mail.ru, 89243955356);
- Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Советская, 3 (pribraipo@mail.ru, 89247574075);
- Кабанский район, с. Кабанск, ул. Набережная, 5 (po-posolskoe@mail.ru, 89021630812);
- Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, ул. Первомайская, 108 (c-orabkoop@yandex.ru, 89834326690).

Возрастное ограничение 0+

Фото: скриншот видео, Минприроды Бурятии

Теги
министерство природных ресурсов и экологии республики бурятия нацпроект Экологическое благополучие

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