Монгольских военнослужащих в ООН назвали «солдатами мира»

В Монголии сегодня отмечают Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций (ООН).

- Монголия отмечает этот день с тех пор, как в 2002 году страна направила своих первых двух офицеров - военных наблюдателей в Конго. Сегодня военнослужащие ВС Монголии и правоохранительных органов страны участвуют в усилиях по обеспечению мира и безопасности человечества, - сообщает ИА «Монцамэ».

За последние 23 года около 23 тысяч монгольских офицеров и военнослужащих, приняли участие в миротворческих миссиях.

Отмечается, что страна «гордится тем, что выполняла свой долг по поддержанию мира и безопасности во всем мире. Первые монгольские миротворцы, присоединившиеся к этим миссиям, повысили репутацию монгольских вооруженных сил на международной арене, став символами национальной гордости и мира».

Сегодня Монголия входит в число 24 ведущих стран, направивших свои войска в миротворческую миссию ООН, и лидирует в Азии по количеству миротворцев на душу населения. Во время своего визита в Монголию Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал нашу страну «символом мира» и высоко оценил ее усилия по обеспечению мира и стабильности во всем мире.

Восьмой Генеральный секретарь ООН, кавалер ордена «Чингис хаан» Пан Ги Мун также высоко оценил мастерство монгольских миротворцев, что, по его словам, доказывает, что «монгольская армия - это солдаты мира».

В настоящее время около 900 монгольских военнослужащих успешно выполняют свой долг в девяти санкционированных ООН операциях в семи странах.

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