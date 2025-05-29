Общество 29.05.2025 в 17:14

В Бурятии авиацию приготовили для борьбы с вредителями

«Налёты» на очаги хвойной волнянки должны начаться уже сегодня вечером
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии авиацию приготовили для борьбы с вредителями
В Бурятию прибыло 159 тысяч литров биологического препарата для борьбы с вредителями. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, уже сегодня вечером его начнут распылять над лесами Мухоршибирского района, если позволит погода.

«График полётов зависят от метеоусловий. При сильном ветре или дожде ликвидация очагов вредных насекомых откладывается до стабилизации погоды», - пояснили в РАЛХе. 

Напомним, в лесах Мухоршибирского района расплодился опасный вредитель - хвойная волнянка. Эта гусеница причиняет большой вред деревьям. 

Для распыления препарата используют три самолета АН-2. Они базируются в аэропорту Бичурского района, он ближайший к местам обработки. Самолёты оборудованы специальной аппаратурой для распыления.


В РАЛХе заверили, что препарат не имеет негативного воздействия на окружающую среду, безопасен для людей и животных.

- Но пчел нужно держать закрытыми в ульях на время обработки и в течение 3-4 дней после неё. В состав препарата входит глицерин, от которого крылья пчёл могут склеиться. Просим пасечников побеспокоиться об этом заранее, - говорят специалисты.

Обработка не затронет населенные пункты и водоемы. Распылять препарат будут только в лесу над очагами, пораженными вредителем. 

«При эффективной обработке уже поврежденные лесные насаждения могут восстановиться. Работа по спасению леса от вредителей на других территориях запланирована на будущий год», - сообщили в РАЛХе.

Фото: РАЛХ
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