Общество 29.05.2025 в 17:41

Профилактика детского травматизма проходит на ВСЖД

В Бурятии школьники увидели железную дорогу из окна автомотрисы
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Текст: Андрей Константинов
Профилактика детского травматизма проходит на ВСЖД
Фото: company.rzd.ru
На Восточно-Сибирской магистрали продолжаются акции по предупреждению несчастных случаев с участием несовершеннолетних на инфраструктуре железной дороги. Они проходят в рамках профилактического месячника «Уступи дорогу поездам», сообщили в пресс-службе ВСЖД.

В Бурятии увидеть железную дорогу из окна автомотрисы смогли ребята из Улан-Удэ – воспитанники городской школы №48 и Республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. 

Для многих детей – это была первая поездка по железной дороге. Ее они совершили по маршруту Улан-Удэ – Заудинский – Улан-Удэ. Прямо в подвижном составе для них прошел урок безопасности, во время которого школьникам рассказали о важных правилах поведения вблизи магистрали.
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