Профилактика детского травматизма проходит на ВСЖД

На Восточно-Сибирской магистрали продолжаются акции по предупреждению несчастных случаев с участием несовершеннолетних на инфраструктуре железной дороги. Они проходят в рамках профилактического месячника «Уступи дорогу поездам», сообщили в пресс-службе ВСЖД.В Бурятии увидеть железную дорогу из окна автомотрисы смогли ребята из Улан-Удэ – воспитанники городской школы №48 и Республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.Для многих детей – это была первая поездка по железной дороге. Ее они совершили по маршруту Улан-Удэ – Заудинский – Улан-Удэ. Прямо в подвижном составе для них прошел урок безопасности, во время которого школьникам рассказали о важных правилах поведения вблизи магистрали.