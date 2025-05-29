Общество 29.05.2025 в 17:41

Жительница Бурятии открестилась от «капусты»

Неизвестный взял займ на женщину в микрокредитной организации

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Текст: Анастасия Величко
Жительница Бурятии открестилась от «капусты»

Бичурский районный суд удовлетворил исковое заявление жительницы Бичурского района к МКК «Русинтерфинанс» о признании договора потребительского займа ничтожным.

Обращаясь в районный суд с исковым заявлением, женщина указала, что неизвестный, используя ее абонентский номер, которым она ранее пользовалась, а также ее паспортные данные, которые на момент оформления займа были недействительными, подал заявку на оформление микрозайма от ее имени. В результате на ее имя была открыта виртуальная карта и выдан займ.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что между истцом и «Русинтерфинанс» заключен договор потребительского займа в электронной форме. Со стороны истца договор подписан электронной подписью (СМС-кодом), сгенерированной и направленной займодавцем на абонентский номер, который ранее был зарегистрирован на имя истца.

Однако кредитные средства были предоставлены не женщине, а неустановленному лицу, действовавшему от ее имени, с использованием сайта ekapusta.com. Истец фактически заемщиком не является, каких-либо обязательств на себя по данному договору не принимала.

Удовлетворяя исковые требования, суд пришел к выводу, что договор потребительского займа заключен между «Русинтерфинанс» и истцом в результате мошеннических действий, что является неправомерным действием.


Фото: "Номер один"

 

 

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мошенничество суд займы

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