Общество 30.05.2025 в 09:04
Опасный прецедент в Бичурском районе
После увольнения муниципальной чиновницы её ключ электронной подписи продолжал использоваться
Текст: Иван Иванов
Федеральный телеграм-канал "Об ЭП и УЦ" рассказал историю о том, как в Бичурском районе Бурятии перечислили миллионы бюджетных рублей по электронной подписи уволенного начальника управления культуры Ларисы Захаровой.
По оценке авторитетного источника, который специализируется на проблемах электронных подписей и удостоверяющих центов, «произошла ситуация, достойная сюжета для сатирического шоу». После увольнения муниципальной чиновницы её ключ электронной подписи продолжал использоваться. С 7 по 14 февраля с ее подписью провели множество платежей (от 3 до 7 млн рублей), а также - подписали электронную трудовую книжку новой сотрудницы.
Лариса Захарова подала иск, но Бичурский районный суд отказал, хотя подтвердил, что платежи были, и признал, что уведомление о её увольнении в удостоверяющий центр не отправляли.
«Почему это опасно?» – задается вопросом ТК «Об ЭП и УЦ». И отвечает: «Суд создал прецедент: если очень хочется, можно пользоваться чужим ключом ЭП без последствий. Если решение не обжаловать, то может открыться ящик Пандоры для злоупотреблений в госучреждениях».
Ранее эта история уже привлекла внимание региональных СМИ. «МК в Бурятии» опубликовал позицию прокуратуры РБ: ««Электронная цифровая подпись представляет собой аналог собственноручной подписи документа на бумажном носителе, который позволяет определить лицо, подписавшее документ (владельца подписи), действительность такой подписи. К механизму подписания документов посредством электронной подписи распространяются схожие требования, применяемые к собственноручной подписи документов.
В связи с этим использование усиленной квалифицированной электронной подписи для подписания документов от имени руководителя организации после прекращения его полномочий является незаконным, содержит признаки нарушения законодательства о персональных данных».
На решение Бичурского районного суда подана апелляционная жалоба в Верховный Суд Республики Бурятия, сообщает федеральный телеграм-канал.
По оценке авторитетного источника, который специализируется на проблемах электронных подписей и удостоверяющих центов, «произошла ситуация, достойная сюжета для сатирического шоу». После увольнения муниципальной чиновницы её ключ электронной подписи продолжал использоваться. С 7 по 14 февраля с ее подписью провели множество платежей (от 3 до 7 млн рублей), а также - подписали электронную трудовую книжку новой сотрудницы.
Лариса Захарова подала иск, но Бичурский районный суд отказал, хотя подтвердил, что платежи были, и признал, что уведомление о её увольнении в удостоверяющий центр не отправляли.
«Почему это опасно?» – задается вопросом ТК «Об ЭП и УЦ». И отвечает: «Суд создал прецедент: если очень хочется, можно пользоваться чужим ключом ЭП без последствий. Если решение не обжаловать, то может открыться ящик Пандоры для злоупотреблений в госучреждениях».
Ранее эта история уже привлекла внимание региональных СМИ. «МК в Бурятии» опубликовал позицию прокуратуры РБ: ««Электронная цифровая подпись представляет собой аналог собственноручной подписи документа на бумажном носителе, который позволяет определить лицо, подписавшее документ (владельца подписи), действительность такой подписи. К механизму подписания документов посредством электронной подписи распространяются схожие требования, применяемые к собственноручной подписи документов.
В связи с этим использование усиленной квалифицированной электронной подписи для подписания документов от имени руководителя организации после прекращения его полномочий является незаконным, содержит признаки нарушения законодательства о персональных данных».
На решение Бичурского районного суда подана апелляционная жалоба в Верховный Суд Республики Бурятия, сообщает федеральный телеграм-канал.
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