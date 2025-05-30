Общество 30.05.2025 в 10:25

Жителю Бурятии светит уголовное дело за невыплату алиментов

Своему ребенку он задолжал 700 тысяч рублей
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Текст: Елена Кокорина
Жителю Бурятии светит уголовное дело за невыплату алиментов

Административный арест на 10 суток, арестованный земельный участок и привлечение к уголовной ответственности в перспективе получил житель Улан-Удэ за уклонение от уплаты алиментов своей дочери. С 2018 года горе-отец, который большую часть времени не имел постоянного места работы, смог выплатить своей дочери всего 60 тысяч рублей.

Задолженность копилась, как снежный ком, и на сегодняшний день составила свыше 700 тысяч рублей.

- Судебный пристав-исполнитель уже дважды привлекал должника к административной ответственности. В прошлом году гражданину было назначено административное наказание в виде штрафа. В мае суд вынес решение о назначении административного ареста сроком на 10 суток. В случае если должник будет продолжать уклоняться от уплаты алиментов, он может быть привлечен уже к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ, - предупреждает заместитель главного судебного пристава Бурятии Константин Щукин.

При привлечении к уголовной ответственности должнику могут быть назначены исправительные или принудительные работы на срок до одного года, арест на срок до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года, добавили в УФССП республики.

Фото: loon.site

 

 

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