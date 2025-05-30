Глава Бурятии поздравил Детскую республиканскую клиническую больницу с 25-летием

Детская республиканская клиническая больница отмечает 25-летие со дня основания. 29 мая Глава Бурятии Алексей Цыденов посетил больницу, встретился с коллективом, поздравил медиков и вручил награды.

Алексей Цыденов вручил удостоверения «Заслуженных врачей республики Бурятия» и почетный знак «Почетный наставник» докторам, которые за многие годы работы спасли не одну жизнь и заслужили неоспоримый авторитет не только среди коллег, но и родителей своих пациентов.









Звания «Заслуженный врач Республики Бурятия» удостоены врач травматолог-ортопед, наставник отделения травматологии и ортопедии Александр Цыбанов и врач-хирург отделения хирургии Сергей Колдунов. Почетный знак «Почетный наставник» вручен заведующей отделением патологии новорождённых и недоношенных детей Елене Казаковой.

- Детский врач - это особенный врач. Когда дети болеют, не знаешь, кому больнее: ребенку или родителям. И поэтому на детских врачах особая ответственность. Огромное спасибо за вашу работу, за вашу миссию, за вашу доброту. Пусть дети не болеют, и вообще пусть все будут здоровыми!, - обратился к медикам глава Бурятии.

Своих молодых коллег поприветствовала первый начмед больницы Ирина Хусаева. Ирина Фёдоровна работала первым заместителем главного врача по лечебной работе с 2000 по 2007 годы.

- Я пришла в эту больницу с самых первых дней, в начале 2000 года, тогда был только один корпус. Сегодня она значительно разрослась, конечно, по сравнению с тем, что было, когда было только 11 специалистов на приеме. Множество отделений открыты, громадный хирургический корпус. Наши дети лечатся по лучшим мировым стандартам. Я думаю, что нашу больницу ждет большое будущее. Я рада, что я с вами, - сказала Ирина Хусаева.

На сегодняшний день Детская республиканская клиническая больница оказывает медицинскую помощь детям по всем профилям: от первичной медицинской помощи до высокотехнологичной и объединяет 40 структурных подразделений. Ежегодно в ДРКБ получают стационарное лечение свыше 13 тысяч детей.

- Я проработал 10 лет в Иркутске, в центре хирургии и реанимации новорожденных, затем – заведующим хирургическим отделением Кузбасской областной больницы. И прибыл в Бурятию по приглашению главного врача ДРКБ Анатолия Дмитриева. По приезду был приятно удивлен уровнем не только медицинской помощи, но и врачей, которые здесь работают. Уровень медицинской помощи, оказываемой детскому населению, не только не уступает, а по некоторым позициям значительно выше, чем в других регионах, - отметил и.о. заместителя главного врача по хирургической помощи Чимит Очиров.

Фото: правительство Бурятии