В Улан-Удэ продолжают реконструкцию тепломагистрали №2

- На улице Свердлова выполняется разработка котлованов и вскрыты 6 из 14-ти тепловых камер. В процессе демонтажа - старое теплотехническое оборудование в камерах: запорная арматура и другое. Процент износа устройств в камерах составляет около 90%. Дальше будем осуществлять демонтаж железобетонных конструкций камер и строить новые. Уже потом установим тут новое оборудование. Параллельно будут вестись работы по демонтажу ветхих труб и монтажу новых трубопроводов увеличенного диаметра. На Свердлова обновим около 1,2 км сетей, - рассказал Анатолий Коногин, директор Управления по строительству ООО «Инжстрой-Инновации» - генподрядчика проекта реконструкции сетей в центре.











В общей сложности в ходе реконструкции строители обновят порядка 3-х километров тепломагистрали №2. Все работы на объекте должны быть завершены до начала нового отопительного сезона в этом году.





Фото: мэрия Улан-Удэ

В Улан-Удэ на двух улицах идут работы по реконструкции тепломагистрали №2. Как сообщили в мэрии, на улице Свердлова демонтируют ветхое оборудование теплосети, а на улице Свободы проводят земляные работы для прокладки новой ветки.В этом году строители обновят и построят около 2-х километров тепломагистрали №2, включая устройство 25 новых тепловых камер, в которых разместят основные узлы и устройства. Работы на камерах являются основными и самыми сложными в реконструкции.Как отметили в мэрии, до начала реконструкции тепломагистрали №2 на ул. Свердлова строители выполнили большой и сложный объем работ по прокладке сетей водоснабжения и канализации общей протяженностью около 1,5 км.На улице Свободы строители вырыли котлованы для двух новых тепловых камер.- Сейчас готовим основания – трамбуем грунт и проводим другие работы, чтобы в ближайшее время начать бетонирование камер. Построим здесь 11 тепловых камер и уложим около 800 метров трубопроводов, - поясняет Анатолий Коногин.На сегодня в работах на двух улицах задействовано около 80 человек и 12 единиц техники.Также строители приступили к реконструкции повысительной насосной станции на проспекте Победы. Она отвечает за стабильное давление и бесперебойную подачу воды в тепломагистрали.- Уже выполнено около 50% от запланированных работ по демонтажу теплотехнического и электротехнического оборудования. Оборудование полностью обновим. Дополнительно установим два насоса, которые увеличат производительность станции, - отметил Анатолий Коногин.Запас необходимых материалов и оборудования строителями сформирован.Напомним, реконструкция тепломагистрали №2 стартовала в 2024 году благодаря мастер-плану Улан-Удэ. Обновление объекта позволит добавить новые мощности городу для покрытия тепловой нагрузки перспективной застройки в центре, повысить качество коммунальных услуг для горожан, снизить количество аварий на сетях. Кроме того, благодаря реконструкции улучшится экологическая обстановка в центре города за счет подключения домов с печным отоплением.В рамках первого этапа реконструкции строители смонтировали 16 неподвижных и 95 подвижных опор, выполнили устройство 6 тепловых камер. Также было заменено более 1 километра труб магистрали по улицам Трактовой, Фридриха Энгельса, Балтахинова и на проспекте Победы.