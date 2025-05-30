Технофест 2025

21 мая на территории кампуса ВСГУТУ прошло масштабное, увлекательное и третье по счету мероприятие со звучным названием «Технофест». Для нынешних школьников и их родителей это возможность познакомится крупными организациями промышленности и техническими специальностями, начиная от машиностроения, авиастроения, робототехники, IT-технологий, металлообработки до биотехнологий в пищевой отрасли и сферах АПК.



Третий раз

В прошлом году «Технофест» посетили более 5000 школьников, 2000 обучающихся ССУЗов и студентов ВУЗов. Мероприятие проводилось при поддержке Администрации города Улан-Удэ и органов государственной власти Республики Бурятия в рамках реализации целей национального проекта «Наука и университеты».

Организатор фестиваля - ВСГУТУ совместно с партнерами в этом году представили различные научные разработки, рассказали о работе в своих отраслях, познакомили школьников, студентов и их родителей с возможностями образования и трудоустройства. В этом году приняли участие около 40 организаций, количество участников более 60 человек, а посетивших фестиваль, как пишут организаторы, более 4000 человек, часть которых учащиеся школ и средне-профессиональных учреждений.

Свои площадки развернули такие крупные предприятия, как: ГОК «Озерный», золотодобывающая компания Z.GOLD, Улан-Удэнский авиационный завод, Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение, Тимлюйский цементный завод, Разрез Тугнуйский, Сбербанк, Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод, Улан-Удэстальмост, Гусиноозерская ГРЭС, ТГК-14 и другие.

Старт фестивалю дали ректор ВСГУТУ Игорь Сизов, заместитель Председателя Правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Амгалан Дармаев, руководитель направления департамента регионального развития Фонда «Сколково» Дмитрий Черкашин, заместитель руководителя Республиканского агентства по делам молодежи Бурятии Марина Елбаева, заместитель председателя Комитета по социальной и молодежной политике – начальник Управления по делам молодежи Михаил Иванов, а также символ события автобот «Бамблби» и собака-робот.

– Сегодня мы открываем третий «Технофест». Здесь расположились все наши кафедры, факультеты, институты, наши надежные индустриальные партнеры – около 60 участников. Фестиваль становится все масштабнее и масштабнее. Цель мероприятия – познакомить ребят, кто еще учится в школе, с передовым университетом, который даст им востребованное инженерное образование по многим направлениям. А студентов – с будущим работодателем, – поприветствовал всех участников и гостей мероприятия ректор университета Игорь Сизов.

Нужны технари



Фестиваль – это уникальная площадка для презентаций технологий и продуктов в различных сферах: машиностроения, авиастроения, робототехники, IT-технологий, металлообработки, биотехнологий, пищевой отрасли и сферах АПК. Для школьников, студентов и родителей участие в «Технофесте» - это возможность познакомиться с ключевыми организациями промышленности и бизнеса, образовательными организациями региона, увидеть как работают различные технологии, познакомиться с выпускаемой продукцией, узнать о широком спектре возможностей развития технического потенциала на территории Бурятии, программах поддержки молодых специалистов, определить свои профессиональные интересы в сфере техники и технологий и ознакомиться с траекториями построения будущей карьеры в регионе.

По уверению организаторов, проект предназначен для объединения молодых людей вокруг общих целей – достижения технологического лидерства и технологического суверенитета республики и страны.

Для участников-предприятий фестиваль позволил не просто продемонстрировать свои возможности и новейшие разработки, но и провести встречи и мастер-классы, договориться о новых совместных проектах, увидеть и оценить работу конкурентов, а также привлечь на работу выпускников ССУЗов и ВУЗов.

- Мы заинтересованы в том, чтобы вы выбрали техническую специальность. Потому что мы нуждаемся в инженерах, программистах, закупщиках. Нам нужны люди, которые хорошо знают физику, химию, информатику. Чтобы творческие, креативные специалистах помогли сделать нашу республику великой. Хотим, чтобы счастливых людей с радостью, идущих на любимую работу и с удовольствием возвращающихся домой, потому есть там есть чем заняться стало больше, - эмоционально выступила представитель отдела кадров Улан-Удэнского авиационного завода.

В этом году фестиваль вышел за пределы региона, потому что в мероприятии приняли участие московские гости – Фонд «Сколково», компания «Норгау Руссланд» - ведущий поставщик высококачественного инструмента для промышленности, ООО «Макита» - производитель и поставщик профессиональных электроинструментов и садовой техники.

Фонд «Сколково» совместно со ВСГУТУ провел важное для Бурятии событие – региональный этап пилотной инвестиционно-акселерационной программы «ТехноВосток 2030», направленной на поиск, поддержку и развитие инновационных проектов. Программа станет крупнейшей инициативой в стране по развитию технологического предпринимательства в регионах Дальнего Востока, объединив стартапы, инвесторов, корпорации и государственные институты развития. Организаторы – Фонд «Сколково» в партнерстве с Фондом «Восход» при поддержке государственной корпорации развития ВЭБ.РФ, Минвостокразвития и регионов ДФО.

Разные площадки

Все мероприятие было представлено в виде квеста в разными проходными пунктами. Участники фестиваля, то есть школьники и учащиеся учебных заведениях, при регистрации получали паспорт участника с картой фестиваля и сертификат об участии. Проходя каждую локацию, выполняя определенные задания, участники собирали наклейки на выданных паспортах. Кто больше всего собрал и обошел все площадки, то получал призы и награды.

Сами организации работали на площадках фестиваля, разделенные на семь тематических локаций: на «Про-Авиа», «Про-Техно», «Про-Био», «Про-Агро», «Деловая зона». В этом году к ним добавились новые: «Про-Дизайн» – пространство для креативных идей и инновационных решений в области дизайна, а также «Про-Недра» – зона, где были представлены предприятия горнодобывающей отрасли. Каждый участник подготовил для посетителей интерактивные выставки, конкурсы, игры и мастер-классы.

Предприятия-участники постарались сделать свои презентации и мастер-классы максимально интересными для школьников и учащихся, проводили викторины, игры и разные интерактивы.





«Про-недра»

На площадке «Про-недра» официальный партнер фестиваля Озерный ГОК (предприятие занимающаяся разработкой Озерного месторождения полиметаллических руд в Еравнинском районе и производит цинковые и свинцовые концентраты) показал с помощью виртуальных очков свою производственную площадку комбината и рассказал интересные факты о минералах месторождения.

Как партнер «Технофеста», компания Z.GOLD совместно с Байкальским колледжем недропользования организовала мастер-классы от экспертов, фотоконкурс среди студентов и вручены памятные призы самым активным участникам. Участников угощали символичными золотыми шоколадными монетами.





— Мы верим, что будущее золотодобычи — за молодыми специалистами и готовы поддерживать талантливых студентов, предлагая им возможности для роста. Благодарим организаторов фестиваля и всех участников за продуктивное общение. Вместе мы создаём будущее добывающей отрасли, — отметил заместитель генерального директора по экономике и финансам золотодобывающей компании Z.GOLD Дмитрий Федоров.

«Про-авиа»

На площадке «Про-Авиа» Улан-Удэнский авиационный завод, являющийся членом БРО СоюзМаш России, развернул уникальную экспозицию. Посетители могли познакомиться с историей завода, принять участие в интерактивной галерее профессий авиастроения, попробовать себя в роли инженера-конструктора, технолога, слесаря или маляра. Кроме того, для участников была организована интеллектуальная игра, посвященная истории Великой Отечественной войны. Серьезное внимание привлекли к себе квадрокоптеры разработки Улан-Удэнского авиационного техникума, представленные на площадке.

B рамках программы посетители фестиваля получили консультации от специалистов службы персонала У-УАЗ, которые презентовали программы по целевому набору в вузы, рассказали о целевом наборе на обучение по программе «Профессионалитет» в авиационный техникум.

Важной частью программы фестиваля стало награждение победителей олимпиады «Авиатор», которую проводит Улан-Удэнский авиационный завод и Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления.

- Фестиваль мне очень понравился, я рад, что ВСГТУ проводит такое мероприятие. Я уже определился со своей профессией, иду в инженерию, буду поступать в Московский авиационный институт. Хочу свою жизнь связать с физикой, потому что это наука применима в жизни, - ответил 11-классник 49 школы, занявший призовое место в олимпиаде по физике Роман Турусов.





«Про-техно»

Пожалуй, самой обширной площадкой стала «Про-техно». Тут было представлено максимальное количество организаций.

На одной из них студенты АНО ДПО «Академия ТОП» демонстрировали собранными своими руками из деталей лего-роботов, которые управляются с помощью планшетов. Кстати, программу ребята тоже пишут сами. Робот способен поднять какую-либо вещь принести или положить в нужное место, чем не мечта любого школьника – иметь помощника.

- Мы показываем школьникам, что у нас происходит в академии. Например, на данном столе выставка радиоуправляемых через планшет роботов-лего. Мы пишем программы, затем собираем их из деталей лего. То есть это маленькая трансляция того, чему можно обучится в стенах академии. Ребенок, пришедший на робототехнику, может научится управлять ими за несколько занятий. В принципе, любой может обучится, было бы желание, и конечно же, нужно приложить усилия, - прокомментировали учащиеся 2 курса компьютерной академии TОП Степан Андриевский и Богдан Богданов.





Не менее интересная локация была развернута теплоснабжающей компанией ПАО «ТГК-14» филиал «Генерация Бурятии». Представители показывали оборудования, контролирующие систему отопления. По утверждению представителя, любой человек может приобрести для частного пользования. Через интернет регулировать уровень теплых полов, освещения, охранной сигнализации вплоть до автоматических ворот.

- Мы их применяем на электрокотельных, где отсутствует персонал. Данный прибор позволяет обесчеловечивать объект, он работает в полностью автоматическом режиме. Регулируется дистанционно. У нас более пяти котельных по городу работают через данного оборудование. То есть вся заложенная программа и оборудование заменяет две смены работников. Все приобретено по импортозамещению. Само программное обеспечение находится в открытом коде, то есть любой человек может скачать и программировать устройство, - рассказал мастер участка контрольно-измерительных приборов и автоматики Юрий Михаленко.





Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение привлекло гостей химическими опытами, интеллектуальными играми и презентацией оборудования. Молодые люди, работающие на заводе, очень интересно и живо рассказывали про соединение жидкостей, берлинскую лазурь (пигмент синего цвета, применяемый на производстве эмалей и красок).

– На «Технофест» мы привезли нашу «химическую лабораторию», проводим мастер-классы по радиотехнике, презентуем дроны и робототехнику. Мы третий год с большим удовольствием принимаем участие в мероприятии. Это не только возможность показать себя и свои разработки, а мы создаем приборы для различных направлений: от авиации до медицины, но и шанс привлечь студентов на практику, а выпускников – на работу, – рассказала начальник отдела информации и коммуникации Улан-Удэнского приборостроительного объединения Анна Семенова.

Тимлюйский цементный завод показал выставку камней и минералов, добываемых в карьере, провел игру-бродилку.

Гусиноозерская ГРЭС, совместно с преподавателями и студентами Гусиноозерского энергетического техникума и Электротехнического факультета ВСГУТУ, представила насыщенную программу, которая позволила всем желающим погрузиться в увлекательный мир энергетики. Посетители энергоплощадки смогли проверить свои интеллектуальные способности, разгадывая ребусы и знакомясь с работой водоподготовительных систем на тепловых электрических станциях. Юные исследователи с энтузиазмом собирали схемы домашнего освещения и запускали генераторы, собранные руками студентов-энергетиков. Школьники активно участвовали в мастер-классах, внимательно слушали объяснения и с увлечением проводили опыты и испытания. Сотрудники образовательных организаций на месте рассказывали ребятам, какие экзамены необходимо сдавать и на какие факультеты поступать, чтобы связать свою жизнь с энергетикой. Специалисты отдела управления персоналом Гусиноозерской ГРЭС поделились информацией об условиях труда, социальных выплатах и возможностях карьерного роста.

– Мы погружаем ребят в мир энергетики! Они собирают схемы освещения, которые применяются в квартирах, знакомятся с системой водоподготовки на станции, смотрят, как работает энергоблок, как превращается энергия солнца в механическую энергию, а потом – в электричество. Узнают, как стать энергетиком и какие преимущества их ждут, если они придут работать в нашу компанию – энергетическое сердце республики, – поведал руководитель пресс-службы «Гусиноозерской ГРЭС» Юрий Гребнев.





«Про-агро»

На площадке «Про-агро» Саяна Дагбаева – студентка 4 курса будущий технолог предприятия ОАО «Торговый дом «Молоко Бурятии» демонстрировала анализатор молока. Любой желающий мог прийти с молоком и проверить жирность, плотность и процент белка в жидкости.

Ресурсный эколого-биологический центр презентовал региональную систему агроклассов, привез зооуголок, лабораторию по изучению почвы и провел мастер-классы по животноводству и растениеводству.

Помимо были представители ООО «Бурятмаспром», ООО «Хлебушек» и другие.

Фестиваль прошел занимательно, весело и в целом царила энергия драйва и по-хорошему беспечность молодости. Было много выступлений от студентов ВСГТУ, конкурсов от ведущего. Думается, что все участники остались, по- гарвардски «win-win». Тем более погода была по-бурятски солнечной.