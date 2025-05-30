Наши мысли - тоже звук

Окружающий мир полон информации, доносимой через слух. Различные акустические явления сопровождают нас каждый день. При этом неотъемлемые составляющие бытия, от утреннего бульканья чайника и щебетания птиц до городского гама, зачастую оказывают влияние. О том как те или иные шумы воздействует на людей нашему изданию рассказал ученый-физик и ведический лектор из Гусиноозерска.



Тайны священных текстов

Тихон Хамаганов - выпускник Томского политехнического университета физико-технического факультета. На данный момент он преподает общую физику в учебном заведении и пишет диссертацию на тему «Исследование низкочастотной релаксации предельных углеводородов».

- Если объяснять простыми словами, то природа жидкости она не до конца изучена. Но при некоторых звуковых колебаниях высокой частоты жидкость начинает вести себя как твердые тела. Она может трескаться. А природа этого явления не изучена в полной мере, потому что не изучен механизм образования структуры в жидкости. Это происходит в короткий промежуток времени для нас неочевидно. Но благодаря устройствам, которые анализируют состояние, можно увидеть, что в жидкости возникают упругие свойства, характерные для твердого тела, - поясняет физик Тихон Хамаганов.

Помимо основной деятельности он ведет публичные лекции по разным темам основываясь на ведическую литературу, которой увлекался один из самых известных ученых-физиков мира Альберт Эйнштейн.

- Мне с детства нравилась физика, она мне очень легко давалась. Возможно потому, что был любознательным ребенком. Меня интересовало, почему светит солнце, почему днем светло, а ночью темно. И первая наука, которая объясняла эти вещи была именно физика. Поэтому выбор куда поступать после школы был очевидным. Но по мере взросления я начал искать ответы на другие вопросы: почему человек умирает, есть ли жизнь после смерти, есть ли какие-то общие законы в мире или все есть случайность… Но в физике я не нашел ответы на фундаментальные вопросы. Я начал бродить по разной эзотерической литературе с описаниями по астральному выходу из тела и т д. Но в итоге я наткнулся на ведическую литературу. Там-то я нашел, что искал. И с тех пор уже на протяжении 15 лет я изучаю веды (священные тексты), - рассказывает Тихон Хамаганов.

Со слов Тихона, учась на физика он обнаружил, что она как наука состоит из набора догадок - в ней много разных теорий и порой одна противоречит другой. Например, была ньютоновкая механика, потом ей на смену пришла теория относительности. Они объясняют одно и тоже, но совершенно по-разному.

- Тогда я понял, что физика не дает ответы на фундаментальные вопросы, - добавляет физик.

Что такое звук

С точки зрения физики звук - это колебания воздуха. Проходя через барабанные перепонки, они изменяют воздушное давление - на барабанной перепонке имеется множество нервных окончаний, которые изменения давления трансформируют в понятный мозгу сигнал. Таким образом мы слышим. Но диапазон слышимости человеческого уха варьируется от 1000 герц до 20 000 герц. Собаки же способны распознавать гораздо более высокие частоты, потому что природой им заложен охотничий инстинкт. Им важно улавливать малейшие шорохи, писки. Летучие же мыши воспринимают ультразвуки для ориентации в пространстве и добычи пропитания.

- Звук - это основа всего. С точки зрения вед, понятие звука более глубокое. Есть несколько уровней. Например, речь. Мои голосовые связки вибрируют, колебания проходят через воздух к вам в ухо, и вы слышите. Это все лишь один уровень. Но существуют более тонкий звук, который проявлен, как наши мысли - это тоже звук. Помимо мыслей есть еще более тонкий звук. Он проявляется как идеи. Последний уровень - это духовный трансцендентный звук, - комментирует про звук по ведам Тихон Хамаганов. - Проще объяснить на примере музыки. Сначала композитору пришла едва уловимая идея, написать музыку о любви. Когда композитор думает над этой идеей, возникают конкретные мысли, рифмы. Далее они верболизируются в виде нот. То есть когда идея сформировалась в виде написанной музыки, только тогда мы слышим. Таким образом звук проявляется из более тонких реальностей до грубого звука.

Подобным образом помимо грубых звуков из тонких звуков произошли объекты этого мира, которые мы видим.

- Как появился дом? Сначала возникает идея у конкретного архитектора. В ходе размышления над идеей возникает проект, чертеж. Только после этого здание воздвигается. На этих примерах, ведическая философия объясняет, весь мир создан и вышел из духовного более тонкого звука, которое называется «паравак» (с санскрита означает божественное слово, которое содержит идеи всех вещей. - Прим. ред.). Даже в Библии написано «слово было у Бога, слово было Богом». Это означает, что все возникло из звука, - проясняет ведический лектор.

Идея первоначальна

Получается так, что за звуками, которые мы слышим, стоят разные идеи. Например, песни. Все они несут в себе определенную смысловую нагрузку, заложенную автором. Эти замыслы оказываются бывают двух типов: идея эксплуатации и идея служения.

- Идея эксплуатации - это жажда славы, наживы, богатства и наслаждения. Идея служения - это желание принести благо всем. И чтобы мы чувствовали счастье и умиротворение, очень важно окружать себя звуками, за которыми стоят из идеи служения. Как правило такими звуками являются мантры, молитвы, благостная музыка, естественные звуки природы. Тот же рэп или любая другая песня, прославляющие наркотики, секс и прочее, постепенно будут приводить человека к деградации, - полагает Хамаганов.

По дальнейшему рассказу физика, материя представлена в виде двух субстанций: вещество и поле. Вещество - это все предметы, а поле - это более тонкая материя, которую невозможно потрогать или увидеть, например, радиоволны, инфракрасные излучения и прочее. Но ведическая литература объясняет, что помимо вещества и поля, есть более тонкая материя, не уловимая приборами - наш ум. Его называют по-разному, например, эгрегор, информационное поле. То есть в тонком слое материи находятся все зерна идеи. Они в свою очередь, являются отражением духовной реальности, в которой есть все прообразы.

Таким образом, через заложенную в звук идею, можно влиять на сознание человека. Реклама, звучащая из телевизора, постепенно зарождает желание приобрести товар или услугу.

- Инфразвук, который имеет низкую частоту, способен вызвать неосознанное чувство страха у человека. Тогда как ультразвуки вызывают панику в человеческом сознании. Через звук можно сеять разные желания, идеи в голове у человека. Это что, собственно делает масс-медиа, особенно реклама, - говорит о влиянии звуков Тихон Хамаганов.

Есть музыка, которая несет в себе негативные моменты, ведущие к деградации. А есть музыка, которая возвышают человеческое сознание до более высоких уровней.

- Те же маты настраивают сознание на низменные удовольствия. Когда человек постоянно слышит и сам воспроизводит маты, его сознание настраивается на вульгарный лад, на пошлые шутки. Отсюда возникают дурные привычки. Чтобы избавится от этой вредной привычки, нужно найти что-то более «вкусное», высокую идею, вкус. В этом помогают нужные звуки, - отметил Тихон.

Ом мани падме хум

Чтобы не уйти в невежество, а постепенно возвышать свое сознание, желательно хотя бы по чуть-чуть в день слушать звуки, за которыми стоят идеи служения, те же мантры и молитвы, уверяет наш герой.

- Человек становится менее раздражительным более умиротворенным и счастливым. Мантра-медитацией занимаюсь уже много лет, у меня ушли все вредные привычки, жизнь стала более оптимистичной, нет негативного настроя, обид, неосознанных претензий, - делиться опытом Тихон.

Но мантра мантре рознь. Самые лучшие мантры, это те, что прославляют Абсолютную истину. В восточных конфессиях называются мантрами, в христианских молитвы, суры. Эти звуки очищают сознание от всякого негатива и исцеляют душу.

- Например, мантра «Ом мани падме хум» переводится, как «О, истина сокрытая в стеблях лотоса раскройся». Если человек повторяет и слушает, то он соприкасается с изначальной духовной реальностью. И постепенно в сердце человека раскрывается эта реальность. Мантра «Харе Кришна» тоже несет в себе идею служения, - поделился лектор.

Фундаментальное понимание природы звука раскрывает более детальную и целостную картину мира. Где есть место для осознанного выбора, для размышления и понимания причины событий. В информационном шуме суметь твердо устоять на ногах, слышать больше и дальше, чем просто красивую песню.