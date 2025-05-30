Общество 30.05.2025 в 13:11

От благодарственных писем до почетных званий

Владимир Павлов поздравил и наградил людей, внесших вклад в развитие Республики Бурятия
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Текст: Номер один
От благодарственных писем до почетных званий

В Улан-Удэ состоялось заседание Совета Народного Хурала Республики Бурятия. Перед этим председатель парламента Владимир Павлов поздравил председателя комитета по государственному устройству, местному самоуправлению, законности и вопросам государственной службы Петра Мордовского с поощрением – благодарностью Президента Российской Федерации Владимира Путина за добросовестный труд.

– От имени всех депутатов хочу поздравить вас с поощрением за добросовестный труд, – сказал Павлов.

Парламентарий также наградил благодарственным письмом директора Государственного архива Бутит Жалсанову, которая продемонстрировала высокий уровень подготовки и проведения выставки, посвященной 100-летию со дня рождения государственного и политического деятеля Александра Бадиева.

– Спасибо вам за хорошую работу. Желаю успехов в вашей деятельности, – произнес председатель, вручая благодарственное письмо.

Награжденных было много. Еще одним человеком, внесшим определенный вклад в развитие нашей республики, стал депутат Народного Хурала Андриян Зыбынов.

– Андриян Геннадьевич – очень активный депутат прошлых четырех созывов, – отметил Владимир Павлов. – Спасибо за труд, мы желаем вам крепкого здоровья и успехов.

Стоит отметить, что парламент всегда помнил и помнит тех, кто когда-то входил в его состав и трудился на благо республики. Так, почетного знака НХ РБ «За заслуги в развитии парламентаризма и совершенствовании законодательства Республики Бурятия» был удостоен депутат второго созыва Михаил Костриков. За безупречную и эффективную службу грамоту аппарата Совета Федерации ФС РФ вручили особо важному человеку – консультанту комитета по государственному устройству, местному самоуправлению, законности и вопросам государственной службы Евгении Дугарон.

– Эта награда очень заслуженная. Вы достигли ее своим плодотворным трудом, – констатировал председатель Народного Хурала.

В завершение небольшой церемонии награждения знаками отличия почетные звания «Заслуженный экономист Республики Бурятия» и «Заслуженный строитель Республики Бурятия» присвоили главному инспектору Счетной палаты Людмиле Дампиловой, а также аудитору Счетной палаты Татьяне Цыдыповой.

Фото: «Номер один»


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