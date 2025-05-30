Люди голосуют даже на окраинах

В работе заседания Совета Народного Хурала Республики Бурятия приняли участие первый заместитель председателя правительства – полномочный представитель главы республики в НХ РБ Всеволод Мухин, председатель Счетной палаты Евгений Пегасов, заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Амгалан Дармаев, заместитель председателя избирательной комиссии Владимир Норбоев, секретарь избирательной комиссии Светлана Орлова, министр промышленности, торговли и инвестиций Денис Гармаев, а также многие другие.

Заседание провел председатель Народного Хурала Бурятии Владимир Павлов. Первым с докладом о ходе реализации местного закона «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Республике Бурятия» выступил Владимир Норбоев. Из подробного выступления можно выделить статистику по выдвижению и регистрации кандидатов. Оказалось, что за рассматриваемый период времени было выдвинуто 4806 кандидатов.

– По результатам проверок кандидатов, имеющих судимость, было выявлено 316, что составляет 6,5% от общего количества выдвинутых кандидатов. Из них мы выявили тех, кто скрывал свою судимость, – таковых оказалось 179. Еще 40 кандидатов не имели пассивного избирательного права в связи с наличием судимости, – доложил Владимир Норбоев. – Выявление фактов наличия судимости у кандидатов в отдельных округах приводило к отсутствию альтернативы, в связи с чем было отложено голосование по 57 кампаниям.

По словам заместителя председателя избирательной комиссии Республики Бурятия, озвученное количество (57) – это 98% от общего числа всех отложенных кампаний. Каждый такой перенос, естественно, автоматически превращается в дополнительные расходы для местного бюджета.

Другим проблемным моментом остается труднодоступность мест для голосования. Такие имеются, например, в Баргузинском, Окинском, Северо-Байкальском, Тункинском и Хоринском районах. Зачастую речь идет о метеостанциях, стоянках животноводов, рыбаков, производственных участках и т. п.

– В данном случае нам приходится задействовать вертолеты, вездеходы. Где-то добираемся даже на конях, – отметил Норбоев. – Тем не менее, у нас еще не было таких случаев, чтобы мы не доставили бюллетени до наших избирателей.

Из хорошего – очередное нововведение. Буквально на прошлой неделе был принят федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», согласно которому с 1 января 2026 года специальный избирательный счет можно будет открывать дистанционно.

– Это уникальная ситуация, даже по международным меркам. Относительно скоро появится возможность открывать избирательный счет без личного присутствия кандидата или уполномоченного по финансовым вопросам, – говорит председатель избирательной комиссии Республики Бурятия. – Регион у нас довольно большой, и доехать, чтобы просто открыть счет, бывает сложно. Поэтому, с учетом того, что в некоторых районах у нас полностью отсутствуют подразделения Сбербанка, я думаю, это будет на руку всем кандидатам.

Сбербанк в физическом его проявлении до сих пор не появился в Окинском, Прибайкальском, Северо-Байкальском и Тарбагатайском районах.

Среди итогов рассмотрения реализации республиканского закона о выборах депутатов представительного органа муниципального образования прозвучало несколько рекомендаций. Во-первых, пожелание политическим партиям более внимательно относиться к проверке сведений о выдвигаемых кандидатах. Это важно еще и потому, что каждый отказ в регистрации кандидата лишает избирателей альтернативного политического выбора. Данный аспект касается не только муниципальных образований, но и г. Улан-Удэ. Также в конечном документе Совета обозначена задача внесения изменений в закон, который бы предусматривал порядок информирования органами местного самоуправления Избирательной комиссии РБ о наличии вакантных мандатов в депутатском корпусе для организации работы избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов.

Фото: Народный Хурал Республики Бурятия