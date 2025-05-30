В Бурятии проверили детские лагеря на пожарную безопасность. На особом контроле находятся все 29 объектов отдыха и оздоровления.

- Весь май на объектах отдыха и оздоровления детей проходили надзорно-профилактические мероприятия. Предписания органов госпожнадзора действуют в отношении почти двух тысяч лагерей. Устранять недостатки обязаны администрации объектов, - отметил глава МЧС России Александр Куренков.

Органы Госпожнадзора МЧС России регулярно проводят внеплановые выездные проверки организаций отдыха и оздоровления детей, граничащих с лесами. Для них актуальна угроза перехода природных пожаров. Специалисты проверяют выполнение всех требований пожарной безопасности.

В лагерях, удаленных от мест дислокации пожарно-спасательных подразделений, создаются добровольные пожарные дружины, выставляются временные посты со спецтехникой.

- Сейчас в Бурятии сложная ситуация с лесными пожарами. Соблюдение требований безопасности на всех 29 объектах отдыха и оздоровления детей находится на особом контроле, - отметили в МЧС Бурятии.

В каждой смене планируются Дни безопасности с викторинами, конкурсами и занятиями на противопожарную тематику.

Фото: Номер один