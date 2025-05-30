Общество 30.05.2025 в 13:50

Россия готова возобновить авиасообщение с Южной Кореей

Сейчас российские туристы добираются в Южную Корею в основном с пересадками в КНР
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Текст: Служба информации "Номер один"
Россия готова возобновить авиасообщение с Южной Кореей

Россия открыта к восстановлению прямых рейсов с Южной Кореей в рамках постепенной нормализации двусторонних отношений. Об этом заявил советник-посланник Посольства РФ в Сеуле Дмитрий Кулькин, сообщает портал «Турдом» со ссылкой на ТАСС.

По его словам, процесс улучшения связей между странами можно начать с «тактики малых шагов». «Для начала – возобновить прямое авиасообщение. С нашей стороны ограничений нет, мы готовы хоть завтра», – отметил дипломат. Он подчеркнул, что инициатива приостановки рейсов исходила не от России.

В Кремле рассчитывают на взаимную заинтересованность Сеула в развитии сотрудничества.

Намерения возобновить перелеты ранее выражала и южнокорейская оппозиция.

- Мы уже передали Korean Air, что Россия готова обсуждать возобновление рейсов Москва - Инчхон, – заявил представитель Демократической партии Чон Ён Ги.

Он уточнил, что из-за выборов переговоры идут медленно, но улучшение отношений с РФ важно для Сеула, в том числе в контексте Северного морского пути. В Южной Корее 29 мая стартовало досрочное голосование за нового главу государства.

Сейчас российские туристы добираются в Южную Корею в основном с пересадками в КНР. После введения в 2022 году ограничений в авиасообщении, китайские авиакомпании нарастили свои программы из аэропортов России.

 

Фото: loon.site

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