Общество 30.05.2025 в 14:11
«Гости их боятся»
Сибирячка живёт в квартире с 30-ю змеями, совой и белками
Текст: КП-Новосибирск
В самой обычной двухкомнатной квартире, за дверью в типовой многоэтажке, скрывается настоящий домашний зоопарк. Здесь живёт Алиса Богомолова — волонтёр, зоозащитник и человек, у которого в террариумах уютно устроились тридцать змей. А еще здесь живут сова, белки, кот и десятки временных подопечных: для них это - реабилитационный центр, где их лечат, кормят, а потом выпускаю на волю. Свою историю Алиса рассказала КП-Новосибирск.
— У меня был строгий папа, и он всегда говорил: «Вот вырастешь — заведёшь кого хочешь». Ну, я выросла и начала понимать, что на самом деле не могу завести всех, кого хочу, — говорит Алиса.
Первые животные стали попадать к ней благодаря друзьям и родственникам:
— Когда кто-то находил животное — родственники, друзья, соседи — все сразу несли его мне: «Алиса, ты же птичек любишь? Алиса, вот ворон, цапля, выезжай». Вот так примерно всё и началось, — рассказала Алиса КП-Новосибирск.
А когда Алисе было 20 лет, ей купили первую змею.
С тех пор прошло 15 лет. Сейчас в её доме около 30 змей самых разных видов: полозы, питоны, гадюки, куфии. Примерно треть из её питомцев — ядовитые.
На вопрос, не страшно ли держать дома ядовитых змей, Алиса отвечает с уверенностью:
— Нет. Все змеи сидят в террариумах за стеклом, всё на замках. Дверцы не просто так открываются, не раздвигаются, как в метро. Всё закрыто. С я ядовитыми я сама справляюсь, иногда прошу мужа. Гости приходят, только смотрят. Ни одного инцидента не было, — поясняет Алиса.
Она подчеркнула, что с ядовитыми змеями работает особенно осторожно, используя крюки и специальные шлюзы.
Животные Алисы часто вызывают удивление у гостей. По её словам, многие сначала боятся змей, а потом начинают интересоваться.
Алиса рассказывает, что стала волонтёром после того, как приютила дома первую сову. Тогда она ещё не была связана с центром реабилитации диких животных, но уже хорошо знала, как ухаживать за хищными птицами. Сова же появилась у нее случайно.
Именно тогда началось её сотрудничество с волонтёрским сообществом.
— Ту сову подготовили и выпустили. С тех пор у меня было много разных сов и других животных. Я работала со всеми — с птицами, млекопитающими, ласками, пеликанами, фламинго, — перечисляет Алиса.
Белки — ещё одни обитатели квартиры Алисы. Эти зверьки появляются у неё каждый год с наступлением весны. Алиса выкармливает бельчат, оставшихся без родителей, и готовит их к возвращению в дикую природу.
Иногда белочек бывает очень много. В особенно насыщенные годы количество зверьков доходит до двух десятков.
— В прошлом году мы из-за погоды долго не могли выпустить накопившихся с апреля бельчат. В итоге выпустили только в середине июня. У меня дома жили 17 белок одновременно, — вспоминает она.
Большинство бельчат уезжают обратно в лес, но некоторые остаются — тех, кого нельзя выпустить, Алиса старается пристроить в заботливые руки.
— Я очень трепетно подхожу к выбору семьи для белки, потому что это совсем не простой зверь. Хотят, конечно, все, но никто не знает, что это такое.
Сейчас у Алисы в квартире шесть белок. Их содержание в доме требует усилий, знаний и времени. Во-первых, это не клеточное животное. Во-вторых, оно питается совсем не так, как принято думать.
Несмотря на свободу передвижения, белки ведут себя дома удивительно аккуратно.
Удивительно, но с белками, совами и змеями вполне мирно уживается и кот. Он — канадский сфинкс, с детства приученный к экзотическим соседям.
В квартире, полной зверей, у каждого свой характер, но животные чувствуют себя в безопасности и даже дружат.
Фото: предоставлено героиней публикации
— У меня был строгий папа, и он всегда говорил: «Вот вырастешь — заведёшь кого хочешь». Ну, я выросла и начала понимать, что на самом деле не могу завести всех, кого хочу, — говорит Алиса.
Первые животные стали попадать к ней благодаря друзьям и родственникам:
— Когда кто-то находил животное — родственники, друзья, соседи — все сразу несли его мне: «Алиса, ты же птичек любишь? Алиса, вот ворон, цапля, выезжай». Вот так примерно всё и началось, — рассказала Алиса КП-Новосибирск.
А когда Алисе было 20 лет, ей купили первую змею.
— Я очень хотела ее. В детстве, когда бывала, мне всегда было интересно и лягушек, и ящериц, и змей ловить, наблюдать за ними. Самая первая змея, которую я держала в руках, была гадюка. Это было случайно. Я кричала: «Мама, папа, смотрите, как здорово!». Мне было лет 14, — вспоминает сибирячка.
На вопрос, не страшно ли держать дома ядовитых змей, Алиса отвечает с уверенностью:
— Нет. Все змеи сидят в террариумах за стеклом, всё на замках. Дверцы не просто так открываются, не раздвигаются, как в метро. Всё закрыто. С я ядовитыми я сама справляюсь, иногда прошу мужа. Гости приходят, только смотрят. Ни одного инцидента не было, — поясняет Алиса.
Она подчеркнула, что с ядовитыми змеями работает особенно осторожно, используя крюки и специальные шлюзы.
Животные Алисы часто вызывают удивление у гостей. По её словам, многие сначала боятся змей, а потом начинают интересоваться.
Алиса рассказывает, что стала волонтёром после того, как приютила дома первую сову. Тогда она ещё не была связана с центром реабилитации диких животных, но уже хорошо знала, как ухаживать за хищными птицами. Сова же появилась у нее случайно.
— Однажды кто-то из друзей нашёл совёнка на трассе — найденыш с дерева упал. Уже вылетел из гнезда. Друг не знал, что с ним делать — ночь, ничего не видно. Забрал, привёз, спрашивает: «Алиса, тебе совёнок нужен?» — вспоминает она. — Мы достали кормовых мышей, потом изучили, что с ней делать. Обратилась в центр реабилитации диких животных.
— Ту сову подготовили и выпустили. С тех пор у меня было много разных сов и других животных. Я работала со всеми — с птицами, млекопитающими, ласками, пеликанами, фламинго, — перечисляет Алиса.
Белки — ещё одни обитатели квартиры Алисы. Эти зверьки появляются у неё каждый год с наступлением весны. Алиса выкармливает бельчат, оставшихся без родителей, и готовит их к возвращению в дикую природу.
— У меня сезонное материнство, — говорит она. — Я выкармливаю бельчат с любого возраста, потом мы их готовим к выпуску: сначала — в вольере, потом — через уличный вольер в зоопарке — выпускаем в природу.
— В прошлом году мы из-за погоды долго не могли выпустить накопившихся с апреля бельчат. В итоге выпустили только в середине июня. У меня дома жили 17 белок одновременно, — вспоминает она.
Большинство бельчат уезжают обратно в лес, но некоторые остаются — тех, кого нельзя выпустить, Алиса старается пристроить в заботливые руки.
— Я очень трепетно подхожу к выбору семьи для белки, потому что это совсем не простой зверь. Хотят, конечно, все, но никто не знает, что это такое.
Сейчас у Алисы в квартире шесть белок. Их содержание в доме требует усилий, знаний и времени. Во-первых, это не клеточное животное. Во-вторых, оно питается совсем не так, как принято думать.
Несмотря на свободу передвижения, белки ведут себя дома удивительно аккуратно.
— У меня практически никогда ничего не грызли. Максимум — один террариум из пененного ПВХ. Но это редкость. У других девочек-волонтёров провода или обои грызли, — отмечает Алиса.
В квартире, полной зверей, у каждого свой характер, но животные чувствуют себя в безопасности и даже дружат.
Фото: предоставлено героиней публикации
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