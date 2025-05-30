«Гости их боятся»

— Я очень хотела ее. В детстве, когда бывала, мне всегда было интересно и лягушек, и ящериц, и змей ловить, наблюдать за ними. Самая первая змея, которую я держала в руках, была гадюка. Это было случайно. Я кричала: «Мама, папа, смотрите, как здорово!». Мне было лет 14, — вспоминает сибирячка.











— Однажды кто-то из друзей нашёл совёнка на трассе — найденыш с дерева упал. Уже вылетел из гнезда. Друг не знал, что с ним делать — ночь, ничего не видно. Забрал, привёз, спрашивает: «Алиса, тебе совёнок нужен?» — вспоминает она. — Мы достали кормовых мышей, потом изучили, что с ней делать. Обратилась в центр реабилитации диких животных.











— У меня сезонное материнство, — говорит она. — Я выкармливаю бельчат с любого возраста, потом мы их готовим к выпуску: сначала — в вольере, потом — через уличный вольер в зоопарке — выпускаем в природу.











— У меня практически никогда ничего не грызли. Максимум — один террариум из пененного ПВХ. Но это редкость. У других девочек-волонтёров провода или обои грызли, — отмечает Алиса.









