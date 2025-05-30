Депутаты Улан-Удэнского горсовета проверили детские площадки

Вопрос с площадками во дворах решается уже на протяжении целого ряда лет и теперь настал момент, когда работы в данном направлении становится все меньше. Спрос от жителей Улан-Удэ на такие площадки во многом удовлетворен.











«Если есть возможность что-то добавить, то по программе наказов избирателей добавляем новые элементы, ведь люди за это голосуют, просят. В этом дворе добавили коняшку, качельки, карусель, лавочку, ограждение, чтобы детишки не выбегали за территорию площадки», - отметил депутат Баир Дондубон.











На площадке чисто, нет мусора, стоят урны. За детским объектом хорошо смотрят. Да и весь двор целиком - уютный.











Он напомнил, что раньше на этом месте много лет стояла старая советская «коробка» с деревянными бортами, заросшая травой. Жители проголосовали за включение в программу «Народный бюджет» строительства новой спортивной площадки. Дополнительно были выделены средства по программе выполнения наказов избирателей.











«Я здесь 54 года живу. На старой площадке тоже играли, ведь детям надо где-то играть. Хорошо, что делают новую и делают все красиво и качественно, как положено. Тем более сейчас будет лето. Молодцы!», - поделилась Ольга Чевелева.











Осмотр площадок будет продолжаться. Депутаты посмотрят, что сделано, что еще строится, как содержатся площадки. «Будем на рабочей группе торопить наших подрядчиков, чтобы дети летом успели поиграть на площадках», - сказал Анатолий Белоусов.











«Мы не сидели на месте. Тогда не было Интернета, сотовых телефонов. Было два телеканала и самые любимые «В мире животных», «В гостях у сказки», «Спокойной ночи, малыши» и альманах «Вокруг света». Мы детьми много времени проводили на улице. Мы были детьми двора. Сейчас многое изменилось. Интернет для детей сегодня и благо, и проблема. Родители должны следить, чтобы дети больше бегали, прыгали, занимались активными видами спорта», - отметил депутат.











В преддверии Дня защиты детей в Улан-Удэ, перед началом летнего сезона, состоялся очередной выезд народных избранников в городские дворы. Как отмечают в горсовете, в текущем году работа по устройству дворовых детских и спортивных площадок пройдет на 11 избирательных округах из 30. Будет выполнен 21 наказ избирателей из 380. Это составляет 5 с небольшим процентов от общего количества наказов. В нынешнем году на площадки из бюджета выделено 16 млн рублей.«Раньше такие наказы составляли 50 процентов от общего числа наказов», - напомнил Анатолий Белоусов, заместитель председателя Улан-Удэнского городского совета депутатов, во время инспектирования детской игровой площадки во дворе одного из домов по ул. Добролюбова. Вместе с депутатом от этого округа Баиром Дондубоном они осмотрели качели и другие элементы. Площадка оставила хорошее впечатление.Работа по площадкам, которую ведут депутаты горсовета, состоит не только в том, что депутаты активно помогают изначально ее обустроить. Позднее депутаты помогают разнообразить площадку.На дополнительные элементы было выделено 400 тыс. рублей.«Все современное, безопасное. Карусель напоминает те, что были в нашем детстве. Но здесь более безопасные, с подшипниками, нет никакого металлического скрежета, шума, как раньше», - отметили депутаты в ходе осмотра.Депутаты также посетили место строительства спортивной площадки. Она возводится в нескольких минутах ходьбы от посещенного двора - возле другого дома, на ул. Пушкина.«Здесь будет современная спортивная площадка с мягким травмобезопасным резиновым покрытием, чтобы дети могли заниматься баскетболом, футболом, волейболом, другими подвижными играми. Ограждение - ударопоглощающая сетка», - пояснил депутат Баир Дондубон.Местные жители рады видеть, как в окрестностях их домов строится спортплощадка.«В школе играл, ездил выступать. И сейчас по выходным периодически играю. Площадка будет хорошая. Резиновое покрытие под ногами - это очень удобно. Когда нужно бегать, хорошая опора очень помогает. В старой «коробке» играть можно было, но не особо удобно. А сейчас все хорошо делают», - оценил идущее строительство Никита Белых.Другая улан-удэнка, старожил этих мест, тоже высказала свое мнение.Горожанка поблагодарила всех, кто помог провести такую модернизацию площадки.«Стоимость этой спортивной площадки 2,6 млн рублей. Думаю, что буквально через две недели мы будем ее открывать»,- анонсировал депутат Баир Дондубон, отметив, что, к сожалению, погодные условия немного задерживают работу подрядчика.Анатолий Белоусов от лица депутатов Улан-Удэнского горсовета поздравил маленьких горожан с наступающим Днем защиты детей.«У школьников наступили каникулы. Проведите их активно, в движении, с пользой. Почаще выходите на улицу. Для этого депутаты помогают вам, вводят в эксплуатацию такие замечательные площадки - детские и спортивные. Берегите их», - отметил он.В ходе проверки площадок, зампред Улан-Удэнского городского совета депутатов вспомнил, как он с друзьями в детстве играл в «коробке» в футбол, в разные дворовые игры.В деле организации площадок есть одна проблема, которую до сих пор медленно решается - обустроенную площадку надо кому-то передавать (за площадкой надо следить, ведь она является местом притяжения детей), но в отдаленных местах города передать некому.«Нужно создавать ТОСы и у ваших детей тоже будут замечательные площадки. Создается ТОС легко и объединяет активных жителей, болеющих за благоустройство своего двора, улицы, округа», - подсказал Анатолий Белоусов жителям эффективный способ разрешения таких ситуаций.Фото: «Номер один»