Общество 30.05.2025 в 14:19

Депутаты Улан-Удэнского горсовета проверили детские площадки

На этот раз инспектирование прошло на округе депутата Баира Дондубона
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Текст: Петр Санжиев
Депутаты Улан-Удэнского горсовета проверили детские площадки
В преддверии Дня защиты детей в Улан-Удэ, перед началом летнего сезона, состоялся очередной выезд народных избранников в городские дворы. Как отмечают в горсовете, в текущем году работа по устройству дворовых детских и спортивных площадок пройдет на 11 избирательных округах из 30. Будет выполнен 21 наказ избирателей из 380. Это составляет 5 с небольшим процентов от общего количества наказов. В нынешнем году на площадки из бюджета выделено 16 млн рублей. 

Вопрос с площадками во дворах решается уже на протяжении целого ряда лет и теперь настал момент, когда работы в данном направлении становится все меньше. Спрос от жителей Улан-Удэ на такие площадки во многом удовлетворен.


«Раньше такие наказы составляли 50 процентов от общего числа наказов», - напомнил Анатолий Белоусов, заместитель председателя Улан-Удэнского городского совета депутатов, во время инспектирования детской игровой площадки во дворе одного из домов по ул. Добролюбова. Вместе с депутатом от этого округа Баиром Дондубоном они осмотрели качели и другие элементы. Площадка оставила хорошее впечатление.

Работа по площадкам, которую ведут депутаты горсовета, состоит не только в том, что депутаты активно помогают изначально ее обустроить. Позднее депутаты помогают разнообразить площадку.

«Если есть возможность что-то добавить, то по программе наказов избирателей добавляем новые элементы, ведь люди за это голосуют, просят. В этом дворе добавили коняшку, качельки, карусель, лавочку, ограждение, чтобы детишки не выбегали за территорию площадки», - отметил депутат Баир Дондубон.


На дополнительные элементы было выделено 400 тыс. рублей.

«Все современное, безопасное. Карусель напоминает те, что были в нашем детстве. Но здесь более безопасные, с подшипниками, нет никакого металлического скрежета, шума, как раньше», - отметили депутаты в ходе осмотра.

На площадке чисто, нет мусора, стоят урны. За детским объектом хорошо смотрят. Да и весь двор целиком - уютный.


Депутаты также посетили место строительства спортивной площадки. Она возводится в нескольких минутах ходьбы от посещенного двора - возле другого дома, на ул. Пушкина.

«Здесь будет современная спортивная площадка с мягким травмобезопасным резиновым покрытием, чтобы дети могли заниматься баскетболом, футболом, волейболом, другими подвижными играми. Ограждение - ударопоглощающая сетка», - пояснил депутат Баир Дондубон.

Он напомнил, что раньше на этом месте много лет стояла старая советская «коробка» с деревянными бортами, заросшая травой. Жители проголосовали за включение в программу «Народный бюджет» строительства новой спортивной площадки. Дополнительно были выделены средства по программе выполнения наказов избирателей.


Местные жители рады видеть, как в окрестностях их домов строится спортплощадка.

«В школе играл, ездил выступать. И сейчас по выходным периодически играю. Площадка будет хорошая. Резиновое покрытие под ногами - это очень удобно. Когда нужно бегать, хорошая опора очень помогает. В старой «коробке» играть можно было, но не особо удобно. А сейчас все хорошо делают», - оценил идущее строительство Никита Белых.

Другая улан-удэнка, старожил этих мест, тоже высказала свое мнение.

«Я здесь 54 года живу. На старой площадке тоже играли, ведь детям надо где-то играть. Хорошо, что делают новую и делают все красиво и качественно, как положено. Тем более сейчас будет лето. Молодцы!», - поделилась Ольга Чевелева.


Горожанка поблагодарила всех, кто помог провести такую модернизацию площадки.

«Стоимость этой спортивной площадки 2,6 млн рублей. Думаю, что буквально через две недели мы будем ее открывать»,- анонсировал депутат Баир Дондубон, отметив, что, к сожалению, погодные условия немного задерживают работу подрядчика.

Анатолий Белоусов от лица депутатов Улан-Удэнского горсовета поздравил маленьких горожан с наступающим Днем защиты детей. 

«У школьников наступили каникулы. Проведите их активно, в движении, с пользой. Почаще выходите на улицу. Для этого депутаты помогают вам, вводят в эксплуатацию такие замечательные площадки - детские и спортивные. Берегите их», - отметил он.

Осмотр площадок будет продолжаться. Депутаты посмотрят, что сделано, что еще строится, как содержатся площадки. «Будем на рабочей группе торопить наших подрядчиков, чтобы дети летом успели поиграть на площадках», - сказал Анатолий Белоусов.


В ходе проверки площадок, зампред Улан-Удэнского городского совета депутатов вспомнил, как он с друзьями в детстве играл в «коробке» в футбол, в разные дворовые игры.

«Мы не сидели на месте. Тогда не было Интернета, сотовых телефонов. Было два телеканала и самые любимые «В мире животных», «В гостях у сказки», «Спокойной ночи, малыши» и альманах «Вокруг света». Мы детьми много времени проводили на улице. Мы были детьми двора. Сейчас многое изменилось. Интернет для детей сегодня и благо, и проблема. Родители должны следить, чтобы дети больше бегали, прыгали, занимались активными видами спорта», - отметил депутат.


В деле организации площадок есть одна проблема, которую до сих пор медленно решается - обустроенную площадку надо кому-то передавать (за площадкой надо следить, ведь она является местом притяжения детей), но в отдаленных местах города передать некому.

«Нужно создавать ТОСы и у ваших детей тоже будут замечательные площадки. Создается ТОС легко и объединяет активных жителей, болеющих за благоустройство своего двора, улицы, округа», - подсказал Анатолий Белоусов жителям эффективный способ разрешения таких ситуаций.

Фото: «Номер один»
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