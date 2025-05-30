Общество 30.05.2025 в 14:45

Дмитрий Медведев высоко оценил разработки компании из Бурятии

Резиденту «Сколково» пообещали поддержку
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Текст: Андрей Константинов
Дмитрий Медведев высоко оценил разработки компании из Бурятии
Фото: телеграм-канал Алексея Цыденова
Бурятская компания в сфере биотехнологий «Рапид Био» в качестве резидента «Сколково» приняла участие в крупнейшей 13-й международной технологической конференции Startup Village 2025. На своем стенде она представила заместителю председателя Совета безопасности России Дмитрию Медведеву свои разработки в области биотехнологий и производства экспресс-тестов.

Как рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов, Дмитрий Медведев отметил не только стремительное, но и качественное развитие рынка отечественных экспресс-тестов. 

«Он сравнил наши тесты с аналогами из Китая и Южной Кореи, и продукция «Рапид Био» показала более высокую чувствительность. А экспресс-тесты IV поколения на ВИЧ не только не уступают мировым стандартам — они готовы выигрывать за счет более доступной цены. Все эти преимущества отечественной продукции могут быть высоко конкурентны даже с самым сложным игроком международного рынка на сегодня - Китаем. Теперь нашему бурятскому стартапу нужно только помочь выйти на торговую арену Азии и закрепиться там. Дмитрий Анатольевич отметил, что без внимания наша компания в этом вопросе не останется», - сообщил глава Бурятии. 
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