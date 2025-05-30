В Улан-Удэ в понедельник отключат горячую воду

На следующей неделе в Улан-Удэ ТГК-14 начнет очередные гидравлические испытания на теплосетях. В связи с этим с 8 утра 2 июня в городе отключат горячую воду потребителям, подключенным к ТЭЦ-1 по тепломагистралям № 1, 2, 3, 4, 5 и 6.«Подача горячего водоснабжения начнет возобновляться с 7 июня по мере устранения повреждений, выявленных после проведения испытаний. Просим с пониманием отнестись к гидравлическим испытаниям. Это важнейшая технологическая процедура, направленная на выявление изношенных участков теплотрасс для последующего ремонта», - обратились к горожанам в ТГК-14.