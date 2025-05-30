Общество 30.05.2025 в 15:52

В Улан-Удэ прикрыли три подпольных клуба азартных игр

Его организатора взяли под стражу
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ прикрыли три подпольных клуба азартных игр

Полицейскими Бурятии пресечена деятельность в Улан-Удэ трёх подпольных игорных заведений. В операции по их ликвидации принимали участие оперативники УЭБиПК МВД, Следственного комитета и Росгвардии.

Подпольные заведения работали круглосуточно, в залах постоянно находились администраторы и охранники, помещения были оборудованы камерами видеонаблюдения.

 - В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан предполагаемый организатор незаконного игорного бизнеса. Кроме того, в отдел полиции были доставлены пятеро администраторов и кассиров, а также трое охранников. При проведении обысков по месту жительства граждан, причастных к преступлению, и в подпольных казино обнаружено и изъято 488 единиц компьютерной техники, игровое оборудование и денежные средства в сумме свыше 230 тысяч рублей, - рассказали в полиции РБ.

Организатора заключили под стражу. Пятеро его соучастников были допрошены по уголовному делу в качестве подозреваемых и находятся в данное время под подпиской о невыезде..

В настоящее время полицейские проводят дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия с целью установления иных лиц, причастных к незаконной организации азартных игр.

 Фото: Следком РБ

Теги
игровой клуб уголовное дело

Все новости

С водителей в Бурятии соберут больше штрафов
30.05.2025 в 16:39
В Монголии более трети населения страны составляют дети
30.05.2025 в 16:23
Задержание верхушки ТГК-14 поставило под вопрос подготовку Улан-Удэ к зиме
30.05.2025 в 16:15
Ветераны СВО представят Бурятию на «Кубке защитников Отечества» в Южно-Сахалинске
30.05.2025 в 16:08
В Улан-Удэ прикрыли три подпольных клуба азартных игр
30.05.2025 в 15:52
Всероссийская акция «БумБатл» – круглый год!
30.05.2025 в 15:40
В попытке накоптить сала сельчанин в Бурятии чуть не спалил соседей
30.05.2025 в 15:32
В Улан-Удэ в понедельник отключат горячую воду
30.05.2025 в 15:29
Дмитрий Медведев высоко оценил разработки компании из Бурятии
30.05.2025 в 14:45
Депутаты Улан-Удэнского горсовета проверили детские площадки
30.05.2025 в 14:19
ЗУРХАЙ
с 28 мая по 3 июня

Читайте также
С водителей в Бурятии соберут больше штрафов
Власти РФ резко подняли планы по сбору штрафов с населения и бизнеса для пополнения бюджета
30.05.2025 в 16:39
В Монголии более трети населения страны составляют дети
Это одна из самых «молодых» стран мира
30.05.2025 в 16:23
Задержание верхушки ТГК-14 поставило под вопрос подготовку Улан-Удэ к зиме
Люльчев и Мясник сконцентрировали на себе почти все значимые вопросы
30.05.2025 в 16:15
Всероссийская акция «БумБатл» – круглый год!
Школьники Бурятии ставят рекорды в акции по сбору макулатуры
30.05.2025 в 15:40
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru