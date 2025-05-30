В Улан-Удэ прикрыли три подпольных клуба азартных игр

Полицейскими Бурятии пресечена деятельность в Улан-Удэ трёх подпольных игорных заведений. В операции по их ликвидации принимали участие оперативники УЭБиПК МВД, Следственного комитета и Росгвардии.

Подпольные заведения работали круглосуточно, в залах постоянно находились администраторы и охранники, помещения были оборудованы камерами видеонаблюдения.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан предполагаемый организатор незаконного игорного бизнеса. Кроме того, в отдел полиции были доставлены пятеро администраторов и кассиров, а также трое охранников. При проведении обысков по месту жительства граждан, причастных к преступлению, и в подпольных казино обнаружено и изъято 488 единиц компьютерной техники, игровое оборудование и денежные средства в сумме свыше 230 тысяч рублей, - рассказали в полиции РБ.

Организатора заключили под стражу. Пятеро его соучастников были допрошены по уголовному делу в качестве подозреваемых и находятся в данное время под подпиской о невыезде..

В настоящее время полицейские проводят дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия с целью установления иных лиц, причастных к незаконной организации азартных игр.

Фото: Следком РБ