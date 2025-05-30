Общество 30.05.2025 в 16:15
Задержание верхушки ТГК-14 поставило под вопрос подготовку Улан-Удэ к зиме
Люльчев и Мясник сконцентрировали на себе почти все значимые вопросы
Текст: Иван Иванов
Председатель первичной профсоюзной организации «Гeнepaция Бypятии» Ивaн Kypикaлoв выразил обеспокоенность в связи с задержанием руководства ТГК-14. По его словам, ситуация с подготовкой Улан-Удэ к зиме может осложниться, если не принять необходимых мер, поскольку «многое было завязано на председателе совета директоров компании».
Как мы уже сообщали, 29 мая руководители и совладельцы ТГК-14 Константин Люльчев и Виктор Мясник были задержаны в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Оно было возбуждено следователями УМВД по Забайкальскому краю на основании проверок, проведенных СЭБ ФСБ, полицией и прокуратурой.
«Константин Люльчев за последнее время сконцентрировал в своих руках практически все функции, не только финансы, но и сам занимался подбором кадров и работой с поставщиками. На местах в Улан-Удэ и в Чите у директоров филиалов практически не было права принимать серьезные решения в этих вопросах, и когда он перестал отвечать на звонки, возник вакуум власти. Естественно, из этого надо как-то выбираться и вернуть управляемость предприятием», - полагает Иван Курикалов.
По его словам, сегодня необходимо «все усилия сконцентрировать на подготовке оборудования теплогенерации и сетей к новому отопительному сезону». Для этого нужно начать максимально привлекать подрядные организации к ремонтам.
По его словам, в прошлом году ремонты проводились в крайне небольшом объеме и «мы даже удивляемся, как предприятие отработало зиму без крупных аварий».
Тем временем, как сообщили в пресс-службе ТГК–14, «компания работает в привычном оперативном режиме. На ближайшее время запланировано первое заседание нового состава Совета директоров компании и рассмотрение ежегодного плана работ».
Не теряют оптимизма и в мэрии Улан-Удэ.
- Администрация города на постоянной связи с местным руководством гарантирующего поставщика ТГК-14 - директором филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» Андреем Соболевым. Не все идет гладко, и есть определенные трудности. В частности, видим отставание от графиков на котельной «Юго-Западная» и ряде других объектов. Со стороны администрации города ежедневно контролируем сроки и качество работ ТГК-14. В случае усугубления ситуации на объектах, будем работать в претензионном порядке, в том числе с обращениями в контрольные органы. Тем не менее, несмотря на текущие трудности, мы уверены, что к зиме город подготовится в должном объеме, - сообщил мэр города Игорь Шутенков.
Как мы уже сообщали, 29 мая руководители и совладельцы ТГК-14 Константин Люльчев и Виктор Мясник были задержаны в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Оно было возбуждено следователями УМВД по Забайкальскому краю на основании проверок, проведенных СЭБ ФСБ, полицией и прокуратурой.
«Константин Люльчев за последнее время сконцентрировал в своих руках практически все функции, не только финансы, но и сам занимался подбором кадров и работой с поставщиками. На местах в Улан-Удэ и в Чите у директоров филиалов практически не было права принимать серьезные решения в этих вопросах, и когда он перестал отвечать на звонки, возник вакуум власти. Естественно, из этого надо как-то выбираться и вернуть управляемость предприятием», - полагает Иван Курикалов.
По его словам, сегодня необходимо «все усилия сконцентрировать на подготовке оборудования теплогенерации и сетей к новому отопительному сезону». Для этого нужно начать максимально привлекать подрядные организации к ремонтам.
По его словам, в прошлом году ремонты проводились в крайне небольшом объеме и «мы даже удивляемся, как предприятие отработало зиму без крупных аварий».
Тем временем, как сообщили в пресс-службе ТГК–14, «компания работает в привычном оперативном режиме. На ближайшее время запланировано первое заседание нового состава Совета директоров компании и рассмотрение ежегодного плана работ».
Не теряют оптимизма и в мэрии Улан-Удэ.
- Администрация города на постоянной связи с местным руководством гарантирующего поставщика ТГК-14 - директором филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» Андреем Соболевым. Не все идет гладко, и есть определенные трудности. В частности, видим отставание от графиков на котельной «Юго-Западная» и ряде других объектов. Со стороны администрации города ежедневно контролируем сроки и качество работ ТГК-14. В случае усугубления ситуации на объектах, будем работать в претензионном порядке, в том числе с обращениями в контрольные органы. Тем не менее, несмотря на текущие трудности, мы уверены, что к зиме город подготовится в должном объеме, - сообщил мэр города Игорь Шутенков.
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