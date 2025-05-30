В Бурятии наградили победителей и призеров конкурсов, посвященных 80-летию Победы

29 мая состоялось торжественное награждение победителей и призеров Конкурса на лучшее оформление помещения в образовательной организации и Литературного марафона «Эхо Победы», посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. На оба конкурса поступило более 300 заявок.

Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил участников и вручил призы.

- Хочу всем участникам конкурсов сказать «спасибо»! У нас особый год – год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. То, что в конкурсах приняло участие так много детей и взрослых, это здорово. Это память о наших дедах, близких, это наша история. А когда мы знаем историю, как наша страна боролась в прошлом, мы будем готовы бороться в будущем, чтобы никто не мог нам диктовать условия. У нас разные участники – от 4 до 90 лет. Но все мы сплочены одной мыслью, одной идеей – гордостью за нашу страну, любовью к нашей Родине и готовностью делать все,чтобы наша родина была сильной. Поэтому дорогие участники, спасибо вам за участие, за неравнодушие и искренность. С такими людьми наша Родина сильной будет всегда! – отметил Алексей Цыденов.

Конкурсы, организованные комитетом по информационной политике нашли большой отклик у жителей Бурятии. Так, Литературный марафон «Эхо Победы» собрал 234 участника, возраст которых– от 4 до 90 лет. Призовые места заняли и маленькие дети, и взрослые.

На Конкурс на лучшее оформление помещений образовательных организаций к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне поступило 100 заявок.

Первое место среди школ в конкурсе на лучшее оформление заняла Республиканская кадетская школа-интернат имени Героя РФ Сукуева В.В., 7 «А» класс. А первое место среди СПО по оформлению занял ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования».

Все победители и участники конкурса получили ценные призы и грамоты.

Со списком победителей можно ознакомиться на сайте правительства РБ.

Фото: правительство Бурятии