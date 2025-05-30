Свыше 130 тысяч детей в Бурятии получают соцподдержку. Одна из самых важных мер поддержки – это единое пособие. В республике оно ежемесячно выплачивается Отделением СФР по Бурятии 70 тысячам семей, в которых воспитываются более 130 тысяч детей. Максимальный размер пособия на ребенка в республике - 18 749 рублей (100% регионального прожиточного минимума на детей).

- Стартовавшая в 2007 году программа материнского капитала также остается весомой мерой государственной поддержки семей с детьми. С начала ее действия более 124 тысяч семей в Бурятии распорядилось средствами маткапитала, - сообщили в Социальном фонде Бурятии.

Почти 6 тысячам застрахованных лиц Отделение СФР по Бурятии выплачивает ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Его средний размер приближается к 15 тысячам рублей.

В 2024 - 2025 годах приняты дополнительные меры по улучшению материального положения семей с детьми-инвалидами. С 2024 года уход за ребенком с инвалидностью можно совмещать с частичной занятостью. А с 1 февраля 2025 года выплаты по уходу впервые проиндексированы - на 9,5 %. Их размер в Бурятии теперь составляет 13 140 рублей, а в местностях с районным коэффициентом 1,3 - 14 235 рублей. Их получают родители 6 тысяч детей с инвалидностью.

Если вы хотите узнать, есть ли у вас право на какие-либо детские пособия и выплаты, звоните в Единый контакт-центр по номеру 8-800-100-000-1.

Фото: loon.site