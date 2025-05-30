В Улан-Удэ открылась выставка, посвященная Первому Президенту Бурятии Леониду Потапову

В пятницу, 30 мая, в музее истории Бурятии им. М.Н. Хангалова открылась выставка, посвященная 90-летию со дня рождения Первого Президента Республики Бурятия Леонида Потапова. На выставке представлены личные вещи, документы и фотографии Леонида Потапова, в том числе и те, которые демонстрируются впервые.

Открытие выставки собрало представителей органов власти, общественных организаций, родственников Леонида Потапова, а также жителей республики.





- Открытие выставки, посвященной Леониду Васильевичу, мы проводим именно в день Республики Бурятия не случайно, потому что этот человек сделал очень многое на благо нашей республики. За время своего руководства, в один из самых сложных периодов в стране, он сумел выстроить систему управления, обеспечить реализацию социально-экономического развития региона, а главное сохранить социальное и межнациональное согласие в Республике Бурятия. В настоящее время проходит цикл мероприятий, посвященных деятельности нашего выдающегося земляка, которые служат средством сохранения памяти о Леониде Потапове, о тех людях, кто жил и трудился в это не простое время, - сказал временно исполняющий обязанности Руководителя Администрации Главы и Правительства Бурятии Михаил Харитонов.

На выставке представлено около 100 экспонатов из фонда Национального музея Бурятии, предметы из личной коллекции и архива семьи Леонида Потапова – документы, фотографии, награды, свидетельства, значки, сувениры и многое другое. Представленные экспонаты рассказывают о трудовой и политической карьере Леонида Потапова, о его работе в рядах КПСС, о деятельности в период реформ и преобразований 1980-х – начала 1990-х годов.





- На выставке представлены рабочие документы, награды и личные вещи отца. Сегодня мы впервые показываем те предметы, которые раньше нигде не демонстрировались. Мы все знаем по его делам, каким он был Президентом, и эта выставка позволит подробно ознакомиться с деятельностью Леонида Васильевича и передать его опыт молодому поколению, - рассказала дочь Леонида Потапова, Татьяна Потапова.

Биографическая справка:

Потапов Леонид Васильевич родился 4 июля 1935 года в п. Уакит Баунтовского аймака Бурят-Монгольской АССР в семье рабочего. После окончания Хабаровского института инженеров железнодорожного транспорта в 1959 году направлен на работу на Улан-Удэнский локомотиво-вагоноремонтный завод, где работал мастером, инженером, старшим инженером, начальником цеха, главным инженером завода. С 1976 по 1978 год - заведующий отделом промышленности Бурятского обкома КПСС.С 1978 по 1987 - секретарь Бурятского обкома КПСС.В 1987 году направлен в Туркменистан, где работал на посту Председателя Марыйского облисполкома, а позже - заместителем Председателя Верховного Совета Туркменской ССР.В апреле 1990 года на альтернативной основе был избран первым секретарем Бурятского обкома КПСС, а в октябре 1991 года - Председателем Верховного Совета Бурятской АССР.



С 1994 по 2007 гг. - Президент - Председатель Правительства Республики Бурятия. С 2008 г. Потапов Леонид Васильевич - ведущий научный сотрудник отдела региональных экономических исследований БНЦ Сибирского отделения РАН.



С 1995 года по декабрь 2000 года являлся членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, заместителем председателя Комитета по аграрной политике, председателем временной энергетической комиссии верхней палаты парламента страны.



Под его непосредственным руководством в городе построены такие крупные предприятия промышленности, стройиндустрии, как приборостроительное объединение, фабрика верхнего трикотажа, завод мостовых металлических конструкций, Улан-Удэнский завод крупнопанельного домостроения и другие.

Леонид Васильевич Потапов - доктор экономических наук, профессор. Награжден орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Знак Почета, Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, медалью «За строительство Байкало-Амурской магистрали», государственной наградой Монголии - орденом «Полярная звезда». Удостоен почетного звания «Заслуженный инженер Бурятской АССР».

Умер 12 ноября 2020 г.

За бескорыстное и безупречное служение народу Бурятии, неоценимый личный вклад в социально-экономическое развитие г. Улан-Удэ - столицы Республики Бурятия Леониду Васильевичу Потапову присвоено звание «Почетный гражданин г. Улан-Удэ» (Решение сессии Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 01.07.2002 №281-32).

Фото: правительство Бурятии