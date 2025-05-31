Миллионы лет постепенно стираются

Мониторинг черепоплодника почтишерстистого на восточном побережье легендарного озера показал, что растение находится под угрозой исчезновения из-за целого ряда факторов. Например, разрушения береговых прибойных валов и нерегулируемой туристической деятельности. Каково дальнейшее будущее одного из самых редких эндемиков, расскажет «Номер один».

Байкальский институт природопользования Со РАН недавно реализовал при поддержке Фонда «Озеро Байкал» проект по исследованию черепоплодника почтишерстистого. Результаты показали удручающее положение уникального растения-эндемика.

Стоит отметить, что свое название оно получило из-за сходства формы семян с черепом. Несмотря на небольшую популяцию, черепоплодник почтишерстистый дожил до нашего времени аж с третичного периода - то есть растение существует порядка 65 млн лет.

Однако сегодня оно включено в Красную книгу Республики Бурятия (2023) и в Красную книгу Иркутской области (2020). Прямо сейчас ему угрожают как нерегулируемая туристическая активность на Байкале - вытаптывание особей, проезд автотранспорта, так и колебание уровня воды озера, приводящие к нарушению местообитаний популяций.

За время работы ученые изучили состояние популяций вида на южном и восточном побережьях озера в пределах Кабанского и Прибайкальского районов Республики Бурятия. Летом 2024 года во время экспедиции команда БИП СО РАН обследовала 270 км береговой полосы в поисках растения и определили площадь, численность, плотность, возрастную и пространственную структуру его популяций. Черепоплодник обнаружили на пяти локациях: в окрестностях сел Гремячинск, Горячинск, Посольское, Турка и урочища Катково.

После насыщенного летнего сезона ученые занялись аналитической оценкой собранных данных по численности, плотности и размерам ценопопуляций. Они в том числе рассчитали индексы возрастных периодов (молодости, зрелости, старения) и эффективности самоподдержания данного вида растений. Также были определены и другие параметры немаловажные для детального исследования эндемика. Самое главное, что благодаря экспедиции ученым удалось выявить 22 ценопопуляции и 70 397 особей растений.

Команда специалистом не только составила геопространственную цифровую базу данных местонахождений популяций, но и базу данных спектральных характеристик, которую можно сравнить с библиотекой.

Результаты исследование крайне важны, поскольку это значительный шаг к дальнейшей систематизации данных о растении, а также необходимый инструмент при картографировании ареалов распространения вида.

На сегодняшний день сведения о двух базах поданы в Роспатент для получения свидетельства о государственной регистрации. Параллельно команда БИП СО РАН работает над тем, чтобы данные о черепоплоднике стали достоянием общественности.

- Мы, геоботаники особенно рады, что теперь имеем конкретные статистические данные по ценопопуляциям этого редкого вида. Теперь мы сможем в дальнейшем сопоставлять их с ранними локальными исследованиями и организовать дальнейшие, - подытожила руководитель проекта Жаргалма Алымбаева.