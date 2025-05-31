Общество 31.05.2025 в 12:12

«Победа» незаконно сократила размер ручной клади

Авиакомпания уменьшила калибраторы в аэропортах до 4 сантиметров
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Текст: Иван Иванов
«Победа» незаконно сократила размер ручной клади
Фото: архив «Номер один»
Прокуратура сочла злоупотреблением сокращение габаритов ручной клади авиакомпанией «Победа» (ширина — до 4 см), суд признал эти действия лоукостера незаконными, сообщает «РБК».

Авиакомпания «Победа» злоупотребила предоставленным законодательством правом на определение габаритов ручной клади, установила Московская межрегиональная транспортная прокуратура по результатам проверки. Размеры ручной клади были существенно сокращены (до ширины 4 см), что фактически не позволяло провозить находящиеся при пассажирах вещи, заметили прокуроры.

«Тем самым «Победа» умышленно создала заведомо неприемлемые условия, исключающие возможность свободной перевозки вещей, размеры которых по закону не подлежат ограничению (например, портплед, устройство для переноса ребенка, складное кресло-коляска, дамская сумочка, портфель или рюкзак, букет цветов и т.д.)».

Щербинский районный суд Москвы признал указанные действия незаконными.

Ранее, в 2023-м «Победа» по решению суда убрала ограничения для дамских сумок и портфелей.
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