Общество 31.05.2025 в 14:09

Бурятия вновь примет международное ралли «Шелковый путь»

Оно соединит Россию и Монголию, Байкал и пустыню Гоби
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Текст: Андрей Константинов
Бурятия вновь примет международное ралли «Шелковый путь»
Фото: телеграм-канал Алексей Цыденова
Через Бурятию вновь пройдет маршрут международного ралли «Шелковый путь», сообщил глава республики Алексей Цыденов. Бурятский этап ралли начнется 14 июля в Кабанском и Селенгинском районах - в городе Бабушкин и селе Харгана. На старт выйдут сотни экипажей на внедорожниках, мотовездеходах и грузовиках, а также райдеры на мотоциклах и квадроциклах. На данный момент зарегистрировано 310 автотранспортных средств.

Маршрут ралли Иркутск – Улан-Удэ - Улан-Батор – Горно-Алтайск.

«Праздник скорости объединит наши страны и культуры, станет еще одной платформой развития международных отношений. Бурятия на несколько дней станет центром экстрима, драйва и приключений! Ралли покажет зрителям волшебную красоту нашего Байкала, зеленое море нашей тайги, барханы монгольской пустыни Гоби, величие Алтайских гор! Дорогие земляки, мы сможем стать свидетелями грандиозного проекта! Будут организованы экскурсии на бивуак (в Иволгинске), стоянку, где можно увидеть уникальную гоночную технику», - рассказал Алексей Цыденов.
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