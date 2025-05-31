Общество 31.05.2025 в 14:18

В Улан-Удэ «добивают» покрытие стадиона

На беговых дорожках устроили соревнования велосипедистов
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ «добивают» покрытие стадиона
Сегодня в Улан-Удэ на стадионе Спортивной школы олимпийского резерва №2, расположенном рядом с центром «Патриот», прошли соревнования велосипедистов. Мероприятие, безусловно, важное и нужное, но проводилось оно почему-то прямо на беговой дорожке, состояние которой и так оставляет желать лучшего.


Как сообщила «Номер один» одна из горожанок, ставшая свидетельницей события, велосипедисты при этом выполняли различные акробатические номера, окончательно добивая и без того дырявое покрытие.


Больше всего улан-удэнку возмутило, что у входа на стадион висят таблички, одна из которых прямо запрещает использование там велосипедов. Более того, местных ребятишек, приезжающих туда покататься на великах, выгоняет охрана.


«Странно видеть такое двойственное отношение со стороны руководства стадиона. Неужели для этих соревнований нельзя было найти другое место?», - говорит женщина.


Один из участников соревнований, в свою очередь пояснил, что раньше они проходили на Центральном стадионе Улан-Удэ. Но сейчас он закрыт на ремонт. По его словам, больше провести данное мероприятие оказалось негде.

Фото: «Номер один»
Теги
стадион

Все новости

Эмбрионы выращивали в пробирках
31.05.2025 в 14:41
В Бурятии появился третий академик
31.05.2025 в 14:36
В Улан-Удэ «добивают» покрытие стадиона
31.05.2025 в 14:18
Бурятия вновь примет международное ралли «Шелковый путь»
31.05.2025 в 14:09
«Победа» незаконно сократила размер ручной клади
31.05.2025 в 12:12
В Бурятии сократилась число и площадь лесных пожаров
31.05.2025 в 12:04
Средняя пенсия в России превысила 300 долларов
31.05.2025 в 11:03
Житель Улан-Удэ задушил жену и через несколько дней покончил с собой
31.05.2025 в 10:49
12 миллионов рублей отдали аферистам жители Бурятии за неделю
31.05.2025 в 10:24
«Тойота» негласно вернулась в Россию
31.05.2025 в 09:20
ЗУРХАЙ
с 28 мая по 3 июня

Читайте также
В Бурятии появился третий академик
Им стал автор и соавтор более 340 научных работ Ендон Гармаев
31.05.2025 в 14:36
Бурятия вновь примет международное ралли «Шелковый путь»
Оно соединит Россию и Монголию, Байкал и пустыню Гоби
31.05.2025 в 14:09
«Победа» незаконно сократила размер ручной клади
Авиакомпания уменьшила калибраторы в аэропортах до 4 сантиметров
31.05.2025 в 12:12
Средняя пенсия в России превысила 300 долларов
Резкое укрепление рубля увеличило пенсионные выплаты в долларовом эквиваленте
31.05.2025 в 11:03
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru