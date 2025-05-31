В Улан-Удэ «добивают» покрытие стадиона

Сегодня в Улан-Удэ на стадионе Спортивной школы олимпийского резерва №2, расположенном рядом с центром «Патриот», прошли соревнования велосипедистов. Мероприятие, безусловно, важное и нужное, но проводилось оно почему-то прямо на беговой дорожке, состояние которой и так оставляет желать лучшего.





Как сообщила «Номер один» одна из горожанок, ставшая свидетельницей события, велосипедисты при этом выполняли различные акробатические номера, окончательно добивая и без того дырявое покрытие.





Больше всего улан-удэнку возмутило, что у входа на стадион висят таблички, одна из которых прямо запрещает использование там велосипедов. Более того, местных ребятишек, приезжающих туда покататься на великах, выгоняет охрана.





«Странно видеть такое двойственное отношение со стороны руководства стадиона. Неужели для этих соревнований нельзя было найти другое место?», - говорит женщина.





Один из участников соревнований, в свою очередь пояснил, что раньше они проходили на Центральном стадионе Улан-Удэ. Но сейчас он закрыт на ремонт. По его словам, больше провести данное мероприятие оказалось негде.Фото: «Номер один»