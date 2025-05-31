В Бурятии появился третий академик

Директор Байкальского института природопользования Ендон Гармаев стал академиком Российской академии наук. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.Помимо руководства Байкальским институтом природопользования Ендон Гармаев является вице-президентом Русского географического общества. Он автор и соавтор более 340 научных работ. Вся его научная деятельность посвящена исследованию гидрологии Байкальского региона, водных ресурсов, оценке природных и антропогенных факторов.«Теперь у нас в республике 3(!) академика: Арнольд Тулохонов, Борис Базаров и Ендон Гармаев. Для любого региона нашей страны это очень достойный показатель. Поздравляю Ендона Жамьяновича с избранием академиком РАН! Уверен, это высокое научное звание позволит ещё активнее и эффективнее изучать, а значит — защищать и сохранять Байкал, Бурятию, нашу природу для будущих поколений», - отметил Алексей Цыденов.